Els perills de prendre el sol d'aquesta manera
T'han sortit taques a la cara?
Maria Rueda
Aquest estiu ha estat bastant positiu per qui es volia bronzejar i bastant negatiu per les altes temperatures. Tot i això, les pluges han fet que en més d'un moment no poguéssim gaudir del sol. Però el sol hi és tot l'any i prendre'l una estona va molt bé per a la salut.
La majoria dels qui estimen exposar-se al sol ho fan, en part, per una qüestió estètica, ja que tornar-se bru és per a molts, sinònim de millorar físicament.
Ull en la manera de prendre el sol
Com tot, prendre'l en excés pot ser perillós, sobretot si ens trobem a les hores centrals del dia. A aquests factors se sumen males praxis com no aplicar-se crema solar o fer-ho de forma inadequada, utilitzant factors de protecció insuficient o oblidant tornar-la a aplicar passades unes hores.
Per això, cal que tothom sàpiga que no seguir els passos correctes per bronzejar-se pot comportar greus conseqüències per a la pell (no només cremades) i la salut en general.
Com fer que no surtin taques a la cara
Que surtin taques a la cara és un dels possibles efectes de l'exposició perllongada als raigs quan no es fa de la manera adequada. Però hi ha una cosa que molta gent desconeix i que, precisament, ha explicat la doctora Clara Varela al seu Instagram: encara que et protegeixis la cara en prendre el sol, si no fas el mateix amb la resta del cos, poden aparèixer taques facials igualment.
Segons ha explicat l'experta, “la síntesi de melanina és a escala central i cervell”. Així, el cervell detecta quan algú s'exposa a la llum ultraviolada i reacciona amb aquest senyal perquè es produeixi una síntesi de melanina.
L'especialista ha comentat que això és un error molt freqüent i ha insistit: “Cal protegir tot el cos i tota la cara del sol”.
