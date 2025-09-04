Relacions de parella: El teu nivell d'autoestima farà que se t'acostin un tipus de persones o altres
Tenir una bona autoestima ens farà a ulls dels altres més atractius i desitjables
Alexandra Costa
A l'hora d'escollir una parella ens fixem en determinades característiques: atracció física, gustos similars, caràcter, intel·ligència, etc. Però sabies que un tret que atrau molt en una persona és l'autoestima? Aquest tret que es pot millorar perquè té una variant flexible, és un determinant clau a l'hora de veure una persona més atractiva i desitjable.
L'autoestima no és un tret estàtic, sinó un component dinàmic de la nostra psique, modelat per experiències, relacions i, sobretot, pel diàleg intern que mantenim amb nosaltres mateixos. Com bé assenyala el context inicial, factors externs hi poden influir, però el seu veritable ancoratge resideix en l'autocrítica i l'autovaloració. Segons Hernández, aquest pilar intern és, de fet, la variable més significativa a l'hora d'avaluar l'atractiu d'algú i superar altres factors més superficials.
El magnetisme de l'autovaloració
Per què una alta autoestima resulta tan magnètica? La resposta rau en allò que projecta. Una persona amb una sana autovaloració irradia confiança, seguretat i autonomia. No busca en una parella un salvavides emocional o algú que ompli els buits existencials, sinó un company per compartir un camí de creixement mutu. Aquesta independència és profundament atractiva perquè allibera l'altra persona de la feixuga càrrega de ser l'única font de validació i felicitat. Les persones amb baixa autoestima, per contra, sovint transmeten una necessitat constant d'aprovació i una por latent a l'abandó. Això pot generar dinàmiques de dependència emocional, on la relació es converteix en un mecanisme per calmar inseguretats en lloc de ser un espai de joia i expansió.
Hugo Hernández emfatitza que la ciència dona suport a aquesta noció. L'atractiu no es limita a la simetria facial o a un cos escultural; es nodreix de l'energia que emana d'un individu. Algú que es valora, que en coneix les fortaleses i n'accepta les debilitats, que se sent mereixedor d'amor i respecte, camina pel món amb una postura diferent. La seva comunicació és més assertiva, les decisions són més fermes i la seva presència és, en general, més sòlida i tranquil·litzadora. Aquest conjunt de comportaments i actituds, derivats d'una autoestima elevada, realment capta l'atenció i l'interès de potencials parelles de qualitat.
L'estabilitat com a pilar de relacions satisfactòries
L'anàlisi d'Hugo Hernández va un pas més enllà, connectant directament l'autoestima amb la qualitat i la durabilitat de les relacions. La seva afirmació que "les relacions amb persones amb l'autoestima alta són més estables i satisfactòries" és clau per entendre per què aquest tret és tan cobejat. Una relació construïda sobre dues autoestimes fortes és, per definició, més resilient. Quan tots dos membres se senten complets per si mateixos, els conflictes es gestionen de manera més saludable. No es perceben les crítiques com a atacs personals devastadors, sinó com a oportunitats de millora en la comunicació i la convivència.
En aquestes dinàmiques, hi ha menys espai per a la gelosia patològica, la manipulació o la inseguretat constant. Una persona segura de si mateixa no necessita controlar la seva parella perquè confia en el seu valor i en l'enllaç que han construït. Això fomenta la creació de límits saludables, on cada individu manté el seu espai personal, les seves amistats i les seves passions, enriquint la relació en lloc de dissoldre-s'hi. Les relacions es tornen un equip de dos jugadors forts, no pas una dinàmica de cuidador i necessitat. Per això, la recerca d'un company amb una autoestima alta no és un acte de superficialitat, sinó una decisió intel·ligent que aposta per un futur de relacions estables i emocionalment nutritives.
La llei del mirall: cercant un reflex del nostre propi valor
Finalment, Hernández revela un patró de comportament fascinant: "les persones amb alta autoestima prefereixen aparellar-se amb persones amb alta autoestima". Aquest fenomen, que podríem anomenar la “llei del mirall”, és una forma de selecció natural en l'àmbit sentimental. Una persona que ha treballat en el creixement personal i ha cultivat un fort sentit del seu propi valor, instintivament se sentirà atreta per algú que vibri en una freqüència similar. Descarten les persones amb l'autoestima debilitada no per crueltat, sinó perquè la dinàmica que proposen és esgotadora i incompatible amb el benestar propi.
Una persona segura cerca un igual, un còmplice, no un projecte de reparació. Per tant, el missatge més poderós que es desprèn de les reflexions d'Hugo Hernández és que la millor estratègia per atraure parelles desitjables i atractives no és aprendre tècniques de seducció, sinó embarcar-se en el viatge d'enfortir la mateixa autoestima. En convertir-nos en la persona que voldríem trobar —segura, autònoma, i satisfeta amb si mateixa—, no només millorem la nostra pròpia vida de manera radical, sinó que, gairebé sense esforç, ens tornem irresistiblement atractius per a aquells que també han fet aquest mateix treball interior.
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva
- El nou gestor de l'empresa de l'home que es va suïcidar al Port de la Selva estudia 'la viabilitat de la companyia
- Denuncien un home a Sant Feliu per pescar quatre pops roquers en època de veda