Els consells de Mario Alonso Puig per cuidar el cos i la ment: "cuida el que és immediat"
"Cuida el teu cos, fes exercici regularment, menja saludablement i descansa prou"
El benestar físic i emocional són conceptes lligats i molt importants si volem que tot funcioni correctament. Així doncs, comprendre els conceptes, entendre què ens passa i començar a cuidar-nos és fonamental per aconseguir una vida més plena. Mario Alonso Puig és un metge que està reconegut per saber com explicar aquests conceptes tan complexos i fer-los arribar a tothom. Aconseguint una accessibilitat al benestar.
Des de fa anys, ha centrat els seus esforços a explicar eines per millorar la vida de les persones, tant en la forma física com emocional. És autor de llibres com 'Viure és un assumpte urgent' o '365 idees per a una vida plena', que l'han consolidat com un referent al món del creixement personal.
Un missatge que connecta
Puig té al compte d'Instagram més de 3,3 milions de seguidors. Per això, el cirurgià ha sabut utilitzar les xarxes socials com a plataforma per portar el seu missatge a un públic ampli i divers. En la publicació més recent, reflexiona sobre la importància de no descuidar cap part del nostre ésser.
Totes les accions que duem a terme tenen una resposta al nostre organisme. El metge Mario Alonso Puig ha recordat la importància de parar atenció en la nostra salut mental i física, ja que estan connectades.
"Cuida el teu cos, fes exercici regularment, menja saludablement i descansa prou", recomana Mario Alonso Puig. "Això no només millorarà la teva salut física, sinó també la teva claredat mental i el teu ànim. No oblidis cuidar també la teva ment. Practica l'atenció plena i estigues present a les teves activitats diàries", ha assegurat.
L'expert en salut assegura que no t'has de deixar portar "per preocupacions o remordiments" i que "t'has de comprometre a cuidar" una d'aquestes àrees: cos, ment i ànima. "Veuràs com en moure'n una, les altres comencen a millorar també", ha finalitzat.
El jardí interior
El metge posa èmfasi que no n'hi ha prou d'aparentar estar bé. Per a ell, el veritable equilibri comença en l'invisible, en allò que no es veu, però sosté tota la resta. "Recorda que descuidar el cos afecta la ment. Ignorar la ment també impacta al cos", afirma Puig. I, afegeix, "considera-ho un jardí. Encara que les flors semblin sanes, si les arrels no reben cura, tot començarà a pansir-se".
Aquest missatge arriba a ple estiu, una època en què moltes persones es replantegen els seus hàbits i rutines. "Ara que som a l'estiu, et convido a fer una cosa simple, però poderosa: cuida el que és immediat. Mou-te, menja bé, respira profund, descansa. Aquests petits gestos tenen el poder d'influir en tot el teu ésser", recomana el cirurgià.
Un enfocament del benestar
El que proposa Puig va més enllà d'una simple guia de salut. Parla de coherència entre el que és físic, el que és mental i el que és espiritual: "Imagina un jardí, on descuides les arrels. Encara que les fulles i les flors puguin veure's bé per un temps, eventualment, tot el jardí començarà a decaure".
