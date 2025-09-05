L’home més tatuat del món decideix esborrar-se els tatuatges: Així li ha quedat la cara
Leandro de Souza, que tenia el 95% del cos cobert, s’ha sotmès a sessions amb làser per recuperar la seva imatge natural
L’experiència de l’excés de tatuatges i la seva posterior eliminació obre el debat també a les comarques gironinessobre els límits de la modificació corporal.
Leandro de Souza, considerat un dels homes més tatuats del món, havia arribat a cobrir gairebé tota la pell amb més de 170 tatuatges. Aquesta decisió el va convertir en una figura mediàtica i li va donar notorietat a les xarxes socials.
Ara, però, ha iniciat un procés radical de canvi d’imatge. De Souza s’està sotmetent a tractaments amb làser per eliminar les marques del seu cos, inclosa la cara. Segons ell mateix explica, es tracta d’un procés llarg i dolorós: “fa tres vegades més mal que fer-se els tatuatges, fins i tot amb anestèsia”.
Els motius d’aquest gir són diversos: la seva conversió religiosa, la voluntat de recuperar la dignitat personal i l’experiència vital complicada que ha viscut en els darrers anys. En un vídeo publicat a Instagram, De Souza va afirmar que ara sent que la seva “dignitat ha estat restaurada” i que vol transmetre un missatge d’esperança.
El tractament ja ha completat cinc de les vuit sessions necessàries, que es realitzen cada tres mesos. El cas ha despertat interès també a Catalunya, on professionals de la salut adverteixen que aquest tipus de procediments requereixen temps, paciència i un fort compromís personal.
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Assalten una botiga de telefonia de Girona i s’enduen més de 4.700 € en mòbils: 'Després de 15 anys em plantejo deixar la ciutat per la inseguretat
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- L’única cullerada que has de posar a la rentadora per tenir la roba neta i estalviar en la factura de la llum
- Detenen un home per la mort violenta d’una dona a Lloret