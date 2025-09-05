Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’home més tatuat del món decideix esborrar-se els tatuatges: Així li ha quedat la cara

Leandro de Souza, que tenia el 95% del cos cobert, s’ha sotmès a sessions amb làser per recuperar la seva imatge natural

Bruna Segura

Girona

L’experiència de l’excés de tatuatges i la seva posterior eliminació obre el debat també a les comarques gironinessobre els límits de la modificació corporal.

Leandro de Souza, considerat un dels homes més tatuats del món, havia arribat a cobrir gairebé tota la pell amb més de 170 tatuatges. Aquesta decisió el va convertir en una figura mediàtica i li va donar notorietat a les xarxes socials.

Ara, però, ha iniciat un procés radical de canvi d’imatge. De Souza s’està sotmetent a tractaments amb làser per eliminar les marques del seu cos, inclosa la cara. Segons ell mateix explica, es tracta d’un procés llarg i dolorós: “fa tres vegades més mal que fer-se els tatuatges, fins i tot amb anestèsia”.

Els motius d’aquest gir són diversos: la seva conversió religiosa, la voluntat de recuperar la dignitat personal i l’experiència vital complicada que ha viscut en els darrers anys. En un vídeo publicat a Instagram, De Souza va afirmar que ara sent que la seva “dignitat ha estat restaurada” i que vol transmetre un missatge d’esperança.

El tractament ja ha completat cinc de les vuit sessions necessàries, que es realitzen cada tres mesos. El cas ha despertat interès també a Catalunya, on professionals de la salut adverteixen que aquest tipus de procediments requereixen temps, paciència i un fort compromís personal.

