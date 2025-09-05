El mètode més ràpid per a un vàter net i sense males olors
Netejar el vàter pot ser una de les tasques menys agradables de la llar, però també és una de les més importants. Assolir un nivell de neteja impecable, especialment a les zones més complicades, sol requerir temps, esforç i productes químics forts.
No obstant, la popular ‘tiktoker’ Yoli (@yolandavaquitayoli) ha causat sensació a les xarxes socials amb un truc simple i efectiu que ja suma milers de reproduccions.
Aquest és el truc
Famosa pels seus consells de neteja, Yoli ha compartit en el seu compte un mètode innovador que no implica l’ús de substàncies agressives. En el seu últim vídeo, explica com netejar a fons el vàter utilitzant un material inesperat: paper de vidre a l’aigua de gra fi.
«Avui toca una neteja diferent», comenta a l’inici del vídeo. La clau de la seva tècnica rau a utilitzar una petita porció d'aquest paper, la textura suau de la qual no fa malbé les superfícies. Com a primer pas, Yoli recomana retirar l’aigua acumulada en el fons del vàter amb l’ajuda de l’escombreta, cosa que facilita l’accés a les zones més problemàtiques.
Amb l’àrea aclarida, utilitza el paper de vidre per netejar tant les parts visibles com les més amagades del vàter, eliminant la brutícia incrustada en qüestió de segons. Segons assegura, l’esmalt queda intacte gràcies a la finor del paper de vidre a l’aigua.
Resultats sorprenents i econòmics
Després d’aplicar aquesta tècnica, Yoli aconsella esbandir bé amb aigua i passar una baieta per retirar qualsevol residu. El resultat és un inodor brillant. A més, destaca que aquest mètode és més econòmic i accessible que molts productes químics del mercat, ja que el paper de vidre a l’aigua pot adquirir-se fàcilment en qualsevol drogueria.
La publicació de Yoli ha rebut una onada de comentaris positius d’usuaris que han posat a prova el truc i s’han mostrat encantats amb la seva eficàcia. Molts destaquen que, a més de ser un mètode ràpid i senzill, no requereix un gran esforç físic ni l’ús de substàncies nocives.
