Els tendals que tenim a casa, realment ens protegeixen de la calor o fan l'efecte contrari?
La resposta de l'arquitecte que pot desmuntar tota la teoria que teníem muntada fins ara
Europa Press
Els tendals de color verd són molt abundants a Espanya. I és que aquests van arribar a la dècada dels 60 amb la construcció de nous habitatges, canviant el paisatge rural per un de més urbà. L'objectiu dels tendals és protegir els habitatges del sol i la calor.
Aleshores, les opcions eren poques: verd, blau o taronja. El verd es va imposar perquè resultava més neutre i agradable a la vista, i aviat es va convertir en norma en moltes comunitats de veïns que buscaven harmonia estètica. Des de llavors, ha estat considerat un aliat contra la calor.
Però, i si realment estigués fent l'efecte contrari? Aquesta és l'advertència que llança l'arquitecte tècnic Jordi Martí en un dels seus vídeos virals: "Si tens un tendal com aquest, et recomano evitar-lo també". Segons la seva opinió, aquest tipus de tendals "s'escalfen i és com tenir un radiador davant de la finestra" perquè la zona sota el tendal es converteix en un punt calent que irradia temperatura cap a l'interior.
La seva opinió no és compartida per l'Associació Espanyola d'Ombreig i Control Solar Dinàmic (AESDD). Tot i que reconeixen que els colors foscos s'escalfen més que els clars, asseguren que els tendals de colors foscos "no irradien calor a l'interior dels edificis a través del vidre", ja que l'energia infraroja que emeten és de radiació infraroja d'ona llarga (FIR), que no pot travessar el vidre. En canvi, expliquen, la radiació infraroja d'ona curta (NIR), procedent del sol, sí que penetra fàcilment a través del vidre si no es bloqueja des de l'exterior.
Com fer perquè els tendals no escalfin casa nostra
La clau, segons l'opinió de Jordi Martí, és repensar el disseny. Per això cita la tesi doctoral de l'arquitecte Hubertus Pöppinghaus, que va analitzar amb càmera termogràfica com es comporten diferents materials davant del sol. La seva conclusió és: els tendals funcionarien molt millor si fossin reflectors per la part superior, de manera que rebotessin la radiació solar en lloc d'absorbir-la.
El problema, segons Martí, és que les teles verdes i fosques, encara que bloquegin la llum, acumulen la calor i la converteixen en una font de temperatura constant davant de la finestra. Per contra, un tendal que reflecteixi per fora i absorbeixi per dins podria mantenir més fresca la zona d'ombra.
Quina seria la millor solució? L'arquitecte proposa tendals de doble capa: una exterior reflectora i una interior més absorbent. "D'aquesta manera, casa nostra s'escalfa menys i estalviem en aire condicionat", assenyala al vídeo.
L'orientació també importa
A més del material i el color, altres factors com l'orientació de la façana o el tipus de finestra també influeixen en l'eficàcia del tendal. A balcons orientats al sud —on el sol incideix amb més força durant les hores centrals del dia, triar bé el teixit i el disseny del tendal pot marcar la diferència entre una casa habitable i un forn.
Martí recomana no conformar-se amb la solució estètica més habitual, sinó cercar assessorament professional si es vol guanyar en eficiència energètica sense recórrer constantment a l'aire condicionat.
La visió tècnica del sector
Segons assegura en un comunicat l'AESDD, els tendals de colors foscos "no irradien calor a l'interior dels edificis a través del vidre". Tot i que reconeixen que els teixits foscos s'escalfen més al sol que els clars, subratllen que "els sistemes d'ombreig exterior —independentment del seu color— són essencials per bloquejar la radiació abans que penetri a l'edifici".
AESDD defensa que els tendals, inclosos els de tons foscos, són una eina eficaç per millorar l'eficiència energètica, sempre que es dissenyin amb criteris tècnics adequats. "El disseny arquitectònic s'ha de recolzar en coneixement tècnic rigorós i no en percepcions intuïtives que poden portar a decisions ineficaces o errònies", conclouen.
