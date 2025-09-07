És important el sexe en les relacions de parella?
Quan portes molts anys amb la teva parella i no tens ganes, què has de fer?
Fidel Masreal
Hi ha moltes parelles que amb el pas dels anys deixen de mantenir relacions sexuals. I en cas de tenir-les ho fan "forçadament"; o sigui, que una de les dues parts de la parella en té ganes i l'altra cedeix de tant en tant. Això és el que els passa a aquesta parella: 27 anys casats, dos fills que comencen a tenir la seva independència i la feina. Quan arriba la nit, estan rebentats i no ve de gust. La dona es planteja si la falta de desig pot ser per la menopausa o el cansament, ja que ella no té ganes quasi mai i el seu home pràcticament cada dia. Aquesta és una carta que va arribar a la redacció de El Periódico, i la psicòloga Rosa Rabbani, juntament amb el periodista Fidel Masreal responen amb molta precisió, pel fet que la dona demana consells per saber què fer en aquesta situació tan incòmoda.
-Rosa, aquesta vivència segurament no és gaire inhabitual, oi?
-Això és un clàssic! (riu). Si fes una enquesta veuries que hi ha una gran majoria de parelles que en algun moment han patit això.
-És una situació greu?
-És igual de greu que si no ens posem d'acord amb l'administració dels diners o l'educació dels nostres fills. És un tema molt important en el context d'una relació de parella. I no és greu si estem disposats a treballar-ho i fer esforços. Si no, es va agreujant.
-Continuant amb el que explica aquesta dona, com es resol la situació en què un vol sexe gairebé cada dia i l'altra persona gairebé mai no ho desitja?
-Hi ha molta mitologia i creences falses al voltant de la sexualitat i, per tant, és importantíssim entendre la qüestió de les incompatibilitats. Molta gent em diu que si un vol molt i un altre no és que ja són incompatibles i ja està, i que si des del primer dia no es coincideix en clau de sexe, ja està. Però hem d'assumir que les persones no som iguals, cadascú és un món, té les seves preferències, les seves necessitats… La sexualitat no n'és una excepció. Quan es construeix una parella és impossible que siguin dues persones exactament iguals.
-Però després de tants anys, com en el cas d'aquesta dona, suposo que els i les professionals doneu alguna pauta. Com se soluciona la situació, a la pràctica?
-A la pràctica, el primer que hem de saber és que això no és una incompatibilitat, sinó que la compatibilitat es construeix al llarg de la vida. I això implica que tots dos hauran de fer esforços, aprendre a ser més tolerant, a cedir més… Hauran de fer coses que per a tots dos impliquin deixar d'extremar les seves postures i anar acostant-se per arribar a un punt de trobada.
-Posa'm un exemple…
-Per aquella persona que té una libido més baixa, vol menys freqüència, no necessita tant de sexe, que seria el cas d'aquesta senyora, hi ha una qüestió importantíssima i és l'anticipació. Perquè un estigui estimulat i en tingui ganes, necessitem pensar en sexe, mentalitzar-nos, construir certa disposició per practicar sexe, necessitem tenir el tema present. Si està totalment absent de la teva vida i passa a ser present en el moment en què volem mantenir relacions sexuals junts, això per a algunes persones no els representa un problema -perquè al fons de la ment ja ho tenen present- però per a d'altres és més difícil.
-És a dir, un primer pas és començar a introduir la sexualitat als pensaments…
-Està bé saber quan tindrem relacions sexuals. Què perdrem l'element d'espontaneïtat, com se sol dir? Si algú creu que parlar massa de sexe li treu l'encant, que es prepari per tenir una vida sexual miserable, perquè parlar és l'essència. En parlar resideixen totes les claus més importants, perquè és així com anirem sabent, què li ve de gust a l'altre, quines dificultats té… Hi ha elements que són acceleradors de la libido, per exemple una és la connexió. Si no parlem, quina connexió generem? Podem estar molt connectats com a parella… però com si fóssim dos germans.
-Has parlat d'anticipació. Es parla molt que en parelles que fa molts anys que estan juntes, cal buscar al·licients nous en la sexualitat: jugar, disfressar-se…
-Això està molt de moda perquè ho escoltes a tot arreu. Jo el que em trobo és que continua sent clau parlar, perquè de vegades et trobes fent coses que et fan sentir ridícul. Hem de trobar la manera, l'única eina que tenim per consensuar-ho és la paraula, no en tenim cap altra. Com saps si allò que li proposaràs a l'altre no li ve de gust? Si no ho dius, no voldrà practicar sexe.
-No parlar porta a l'extrem de les infidelitats?
-Aquest és un altre capítol a part. A les infidelitats, moltes vegades justifiquem una infidelitat en la manca de sexe, però la infidelitat té molts més matisos. Però a banda d'això, una altra qüestió importantíssima és que a través de la conversa, de generar aquesta intimitat d'obrir el món interior, això genera connexió, i la connexió és importantíssima perquè al final quan estàs connectat amb una persona, faràs més esforços, intentaràs generar més predisposició, intentaràs mentalitzar-te per tenir-ne més ganes.
-Existeixen altres maneres d'aconseguir aquests acceleradors de què parlaves?
-Sí, per exemple, detalls de romanticisme. És clar, ha de ser una cosa que tots dos interpretin com a romanticisme. I això, novament, es consensua parlant. El diàleg, la conversa és importantíssima. Un clàssic en les infidelitats, quan se sap que ha passat i genera un gran terratrèmol, una grandíssima majoria de parelles diuen “després que això sortís a la llum hem parlat moltíssim, més en una setmana del que havíem parlat en deu anys”. On eres fins ara, amb qui estaves convivint?
-Una altra frase clàssica que es fa servir molt sobre això: amb el pas dels anys, perds l'interès en el sexe amb la teva parella.
-Fals! La ciència deixa claríssim que això és fals. Hi ha estudis que mostren de forma contundent que parelles que porten entre tres i quatre dècades juntes, amb 50 o 60 anys i amb una vida de parella que ha funcionat, coincideixen que el seu sexe no el canviaria pel que van tenir als inicis. Hi ha una sèrie de raons que justifiquen això. Totes aquestes parelles es caracteritzen perquè han parlat de sexe, perquè han anat aclarint dubtes i han generat estímul. Parlar implica discutir, sigui dit de pas.
-Una parella sense sexualitat pot sobreviure?
-Si sobreviu, ho fa molt pobrament perquè una parella sense sexe són companys de pis, gestionen la seva vida, els fills… Però el sexe és el que fa que una parella sigui una parella, és molt important per contemplar que pugui funcionar sense això. Poden anar tirant, però quina vida de parella és aquesta? El sexe no deixa de ser una manera de mostrar-se els afectes, a través de buscar el plaer mutu. I cada cop em trobo més casos entre els joves de persones que es defineixen com a asexual romàntica, per exemple. No és obligatori practicar sexe, però frivolitzar-lo d'aquesta manera… Si es vol renunciar tota la vida cal veure què li ha passat a aquesta persona.
-Dedicarem un espai a sexualitat i joves…
-Una última qüestió, que no m'has preguntat: les pólvores de misericòrdia no són efectius, no són bona idea.
-És una excel·lent manera d'acabar. I tots sabem a què ens referim...
- Aquests són els pobles de les comarques gironines que han desaparegut
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Truc viral: Coneix la manera més efectiva i ràpida per netejar el forn que s'ha posat de moda
- Comencen les obres del pont sobre el riu Ter que unirà Bescanó i Sant Gregori
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- La presidenta d'ASIA recalca la importància d'acudir al metge si patim incontinència urinària
- Rosalía trenca el silenci sobre la seva relació amb Hunter Schafer