Les operacions estètiques per homes a Barcelona que causen furor
El doctor Mandíbula de Diamant n'és el responsable
Laura Estirado
El món de la medicina estètica està en auge. Ja fa anys que moltes dones es posaven retocs o passaven per operacions per tal de millorar la seva aparença. Des de fa uns anys, aquesta moda ha passat al món dels homes. I s'ha viralitzat entre la majoria de la població. Així doncs, per què no fer-se un retoc? El doctor Mandíbula de Diamant és veneçolà i té la seva consulta a l'Eixample de Barcelona. Ell és cirurgià plàstic, però abans va ser cirurgia general i digestiu. Miss Veneçuela va ser operada per ell, ja que són amics.
"Els salaris a Veneçuela no arribaven per res i vaig pensar: 'EUA o Europa'. L'homologació de la meva carrera va sortir primer aquí, així que vaig venir a Barcelona", explica des del despatx de la seva clínica, decorada amb rics marbres blancs i negres i mobiliari en or amb gerros de flors fresques. Fa olor de fustes, espècies, mescs i tocs ambarins. "El 98% dels nostres clients són homes i volem que se sentin a gust, tranquils, sense bates roses ni fotos de llavis inflats", observa l'especialista, que va crear aquest "espai de pau dins de la ciutat", sabedor que els tractaments estètics per a homes estan en auge (segons la Societat Espanyola de Medicina Estètica, el 31% de les persones que es van sotmetre a algun procés estètic el 2024 al nostre país van ser homes). I, entre les diferents tècniques sense cirurgia, la masculinització mandibular s'ha consolidat com a un dels més sol·licitats. I aquí és on entra en joc el doctor Fernández i la singular clínica.
"Es veu un múscul més fort, un angle i un mentó més marcat, però sempre natural, bonic"
Tècnica patentada
La seva innovadora tècnica, que ha patentat, i amb què es pot tenir una mandíbula com la de Brad Pitt, no necessita passar pel quiròfan, ja que aconsegueix el mateix efecte que el bisturí només amb injeccions d'àcid hialurònic d'alta densitat. Queda una cara d'estructura forta però natural.
S'aplica estratègicament a la mandíbula, maxil·lar i mentó per donar més projecció i simetria a la cara. "Respecta l'anatomia i la fisonomia de cada pacient i es fa de forma personalitzada", explica. "Si el tractament dura una hora, 40 minuts me'ls passo parlant amb el pacient, explicant-li en què consisteix la tècnica, els vials que necessitarà, i el que espera aconseguir. Les punxades són menys de 15 minuts", detalla el doctor, que abans de tractar les mandíbules dels seus pacients els dibuixa un triangle a la zona que va. "Es veu un múscul més fort, un angle i un mentó més marcat, però sempre natural, bonic i, per descomptat, diferent, perquè el pacient no voldrà entrar i sortir com va entrar, oi?", riu.
Clientela de 'Guiness'
"Ja són més de 13.000 les mandíbules que he marcat, i per això m'acaben de ficar al 'Llibre Guiness dels Rècords'", avança el metge, que a més de la clínica de Barcelona, té consulta a Madrid, Marbella, Dubai i Ciutat de Mèxic. No només això, també ofereix ponències i seminaris i cursos perquè altres doctors aprenguin la seva tècnica.
L'agenda del doctor feta fum aquests dies. "A l'estiu, hi ha molt turisme d'estètica. Aquí ve gent de tot el món a masculinitzar-se la cara. Durant tot l'any, però ara tinc molts clients creueristes que venen directes a la clínica en lloc d'anar a visitar la Sagrada Família. L'any passat un va perdre el creuer, però li va donar igual i va agafar un avió per tornar a pujar després sense perdre el tractament", explica.
"Tinc des de nois de 24 anys que van al gimnàs, amb molts músculs i tatuatges, però que senten que la cara se'ls veu petita, fins a homes de 60 i 70 anys que m'han vist en alguna entrevista a la televisió i van buscant millorar la seva cara; fins i tot algun DJ de fama mundial, 'influencers', jutges, també, actors, com algun d''Elit', 'La casa de paper', i gairebé tots els concursants de 'L'illa de les temptacions'", enumera el doctor, per a qui l'estètica comença per un mateix.
Amb 'total look' negre de Prada, joies d'Hermès i un rellotge amb esfera de diamants, 'of course', valora la importància del 'màrqueting' i de la imatge en el seu sector, la qual cosa s'aplica amb precisió, predicant amb l'exemple, ja que també s'infiltra hialurònic al mentó amb discreció.
"Ells també han comprès que millorar la seva imatge ajuda a guanyar seguretat, confiança i benestar personal"
Més que vanitat
Per al doctor Mandíbula de Diamant, "els homes no ho fan només per vanitat, per aconseguir una cara més harmònica i més atractiva, sinó que ara ells també han comprès que millorar la seva imatge ajuda a guanyar seguretat, confiança i benestar personal".
Depenent del nombre de vials usats en el tractament, el preu oscil·la entre 3.500 i 4.000 euros [d'aquí el de "diamant", pel car, del nom], que asseguren un mentó rotund i definit [per la forma tallada d'aquesta gemma], per un temps que oscil·la entre els vuit mesos i - meravella" per al doctor Mandíbula-, estimula el col·lagen, regenera la pell i és reabsorbit pel cos. Després, és clar, cal anar mantenint.
"També tracto casos de gent que va quedar desfigurada per algun accident o algun llavi leporí", concreta el metge. En el cas del seu tractament de mandíbula de diamant, "és apte per a tothom i no té cap contraindicació, només que després de la sessió a cabina cal evitar l'esport de físic, de gimnàs, tres dies", aconsella.
