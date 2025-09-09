Els consells d'Antonio Banderas per cuidar el cor
Aquesta és la seva experiència després de patir un infart
Alexandra Costa
Cuidar el nostre cos és importantíssim i moltes vegades, tot i cuidar-lo, el cos ens pot fallar i podem patir certes malalties que poden acabar a l'instant amb la nostra vida. Això és el que va passar a Antonio Banderas el 2017. Després de fer esport, estava prenent un te i de sobte "vaig notar un dolor llunyà als dos braços, com havia fet pesos, vaig pensar que era per això", però era un infart. Aquestes van ser les seves declaracions al programa 'Quart Mil·lenni'.
"De sobte em vaig començar a sentir malament, vaig sentir una suor freda i em faltava l'aire, una sensació com quan tens molta son i no pots obrir els ulls, multiplica això per 10, la sensació d'anar-se'n, el que et demana el cos és abandonar-te i deixar-te anar, a mi el que em va començar a fer mal va ser la mandíbula, més que el pit. Em vaig tombar a terra i vaig intentar de no deixar-me anar".
Banderas va explicar a més que la seva parella li va salvar la vida posant-li dues aspirines a la boca i trucant a una ambulància. Des d'aquell moment, l'actor malagueny es va replantejar moltes coses i va aplicar canvis dràstics als seus hàbits: "La vida de vegades depèn d'un fil molt fi". Banderes no només va canviar la dieta, sinó que ha fet de l'exercici un factor essencial i vital de la seva vida.
10 quilòmetres cada dos o tres dies
"L'exercici em centra, em dona equilibri. És la meva manera de reiniciar-me", explica Banderas, que el 10 d'agost passat va fer 65 anys, en una entrevista per a 'Men's Health'. "Corro uns 10 quilòmetres cada dos o tres dies per sentir-me en forma i donar salut al meu cor", concreta.
Córrer aquestes distàncies implica una gran preparació, però té enormes avantatges: un cor més eficient, una millora de la capacitat aeròbica, menor risc cardiovascular, més densitat òssia, millor resistència muscular, augment de l'eficiència metabòlica, sensació de benestar i millores cognitives a més de la rebaixa de l'estrès i una gran contribució a la salut mental.
Claus per a una vida saludable
A més del 'running', Banderas explica quines altres activitats ha implementat a la seva vida: "Cuinar em relaxa moltíssim. Confesso que des que vaig tenir el contratemps amb el cor, he hagut de reduir molt el consum de carn vermella".
A més d'aprendre a "deixar anar preocupacions que no tenien sentit i a viure amb més gratitud", l'actor explica les claus per a una vida saludable: "Dormir bé, evitar l'estrès, menjar amb sentit i entrenar amb regularitat. Aquesta és la clau".
