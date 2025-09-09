Els límits són clau per enfortir les relacions i fer-les més duradores
L'expert en psicologia ens dona les pautes per aconseguir una relació de qualitat
Cloe Bellido
Parlar de límits en la societat actual és com parlar de plàstic en una fusteria, res a veure. Malauradament, hi ha certs valors, moralitat, ètica i termes d'educació que s'han perdut. Així doncs, les relacions personals són les més afectades. A més, tenim un mal concepte de l'amor. Estimar no vol dir donar-ho i permetre-ho tot. Establir certs límits ajudarà a crear relacions més sanes i duradores en tots els àmbits: amor, laboral i amistats.
El psicòleg Jesús Molero subratlla la importància de posar límits per tenir millors relacions. "Moltes persones creuen que si posen límits els rebutjaran, els voldran menys, viuran en conflicte o es quedaran soles. Però en realitat passa tot el contrari, sabem que a les persones assertives se'ls respecta més, se'ls té més en compte i tenen millors relacions", manifesta.
Relacions de millor qualitat
Molero rebutja la idea que posar límits signifiqui ser egoista o mala persona, cosa que alguns poden arribar a pensar. "És simplement practicar l'amor propi determinant per on no estàs disposat a passar en una relació. És mostrar a l'altre com vols i necessites que et tractin", assenyala. "Les persones que són capaces d'expressar els seus límits amb claredat tenen relacions de millor qualitat. No acumulen ràbia i ressentiment. No viuen a punt del col·lapse. Resolen abans els problemes. Mostren la seva vàlua a l'altre, fer-se respectar també és una forma d'amor propi".
Molero destaca que "aquestes persones que es fan respectar i barallen pels seus interessos també són les que acaben construint vincles més estables, més sans i més duradors. Vincles basats en el respecte mutu. Perquè si no poses límits legítims que et trepitgen".
Posar límits "et treu la màscara dels ulls"
És clar que, quan comencis a posar límits amb gent amb qui abans eres permissiu, n'hi haurà alguns que s'allunyaran de tu. Però això no és gens dolent. "Saps qui s'allunyen quan comences a posar límits? Els que s'aprofitaven que no els posessis. Els que es beneficiaven que ho aguantessis tot. Per això posar límits també et treu la màscara dels ulls", explica el psicòleg.
"Les persones que t'estimen bé, es queden. T'escolten. S'adapten. Aprenen a conviure amb el teu “no” sense deixar d'estimar-te. Perquè això és l'amor: un espai per ser tu, sense por de ser-ho", defensa Molero, que explica que perquè t'estimin t'han de conèixer i perquè et coneguin "t'has d'expressar, què t'agrada i que no, que et fa sentir incòmoda, què et fa sentir insegur o què no et ve de gust fer”.
D'aquesta manera, Jesús Molero defensa que verbalitzar les teves necessitats en comptes d'ocultar-les sobre la gent correcta, no l'allunya. "Et mostres més valuosa. T'atreveixes a ser tu i comproves que és viable. Tens moltes més opcions de construir relacions sòlides i sostenibles. Posar límits no és la fi d'una relació. És el començament d'una relació més fèrria", conclou.
