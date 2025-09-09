Nova normativa: Hisenda et multarà per treure o ingressar efectiu si ho fas així
Retirar més de 3.000 euros en efectiu pot posar-te sota la lupa d’Hisenda
La Agència Tributària ha reforçat les seves mesures de vigilància per controlar els moviments de diners en efectiu i evitar fraus, blanqueig de capitals i evasió fiscal. Segons la normativa actual, les entitats bancàries estan obligades a informar automàticament a Hisenda quan una persona ingressa o retira més de 3.000 euros en efectiu.
A més, les operacions que impliquin bitllets de 500 euros són notificades de manera immediata, ja que sovint s’associen a moviments difícils de justificar posteriorment.
En el cas de moviments superiors als 100.000 euros dins de Catalunya, els ciutadans han d’emplenar el formulari S1, que permet a Hisenda rastrejar l’origen i la destinació dels fons.
L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar sancions econòmiques d’entre 600 i 150.000 euros, i en situacions greus, derivar en investigacions fiscals i penes de presó.
