Nova normativa: Hisenda et multarà per treure o ingressar efectiu si ho fas així

Retirar més de 3.000 euros en efectiu pot posar-te sota la lupa d'Hisenda

Nova normativa: Hisenda et multarà per treure o ingressar efectiu si ho fas així

Nova normativa: Hisenda et multarà per treure o ingressar efectiu si ho fas així

Bruna Segura

Girona

La Agència Tributària ha reforçat les seves mesures de vigilància per controlar els moviments de diners en efectiu i evitar fraus, blanqueig de capitals i evasió fiscal. Segons la normativa actual, les entitats bancàries estan obligades a informar automàticament a Hisenda quan una persona ingressa o retira més de 3.000 euros en efectiu.

A més, les operacions que impliquin bitllets de 500 euros són notificades de manera immediata, ja que sovint s’associen a moviments difícils de justificar posteriorment.

En el cas de moviments superiors als 100.000 euros dins de Catalunya, els ciutadans han d’emplenar el formulari S1, que permet a Hisenda rastrejar l’origen i la destinació dels fons.

L’incompliment d’aquestes obligacions pot comportar sancions econòmiques d’entre 600 i 150.000 euros, i en situacions greus, derivar en investigacions fiscals i penes de presó.

Una metgessa alerta del perill de les migdiades: "Aquests son els riscos"

El Celler de Can Roca converteix els comensals en deïtats del cacau en una experiència amb ulleres de realitat mixta

La cara oculta de la Loteria de Nadal: què guanyen realment les administracions

La història il·lustrada de l’autora de «La Marieta de l’ull viu», Càndida Pérez

Lluís Llach: «Illa és el senyal que l’independentisme ha tocat fons»

Més de la meitat dels gossos i gats van emmalaltir l'any passat; què està passant?

Oncolliga subvencionarà projectes de recerca per millorar la qualitat de vida dels pacients amb càncer

Albert Botran relleva Martí Nadal com coordinador de comunicació de l’Ajuntament de Girona

