Que no t'enganyin: A la feina tens dret a un descans remunerat d'aquesta durada
La llei garanteix una pausa dins la jornada laboral
Cada vegada és més freqüent que les empreses retallin els petits descansos durant la jornada, però el Estatut dels Treballadors estableix clarament que les persones treballadores tenen dret a una pausa sempre que es compleixi una condició:
Quan la jornada diària continua supera les 6 hores, s’ha de fixar un descans de com a mínim 15 minuts. Aquest temps es considera treball efectiu i remunerat quan així ho recull el conveni col·lectiu o el contracte laboral.
En el cas de les persones menors de 18 anys, la protecció és encara més gran: si la jornada supera les 4 hores i mitja, el descans ha de ser de com a mínim 30 minuts, també dins de l’horari laboral.
Així doncs, aquest descans no pot ser descomptat del sou i forma part dels drets laborals bàsics a Catalunya i a la resta de l’Estat.
- Una conductora mor en un xoc frontal entre dos turismes a Sils
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Els propietaris dels establiments del Port de la Selva gestionats pel matrimoni mort recuperen la possessió dels negocis
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»