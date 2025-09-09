Ho has de saber: El truc dels supermercats que encareix la teva compra sense que te n’adonis
Una estratègia de màrqueting pot fer que acabis pagant fins a un 20% més a caixa
Moltes persones van al supermercat amb una llista de la compra per evitar despeses innecessàries i controlar la despesa. Tot i així, és habitual sortir amb més productes dels previstos. Lluny de ser una casualitat, això respon a estratègies comercials dissenyades per incrementar el tiquet final.
Un dels punts clau és la zona de caixa, on es col·loquen productes petits —com ara xiclets, barretes de xocolata o revistes— a preus aparentment baixos. A causa de la seva ubicació estratègica, els comprem de manera impulsiva, sense temps per valorar alternatives. Sovint, aquests articles resulten més cars que els equivalents que es troben als passadissos corresponents.
Altres tècniques habituals són l’ús de carros grans, que fan la sensació de portar menys productes dels reals; la col·locació de productes bàsics al fons de la botiga, obligant a recórrer més seccions; o les ofertes situades en punts estratègics i a l’alçada dels ulls, donant prioritat als articles més rendibles per al supermercat.
En definitiva, els supermercats de les comarques gironines i de tot Catalunya utilitzen aquestes tàctiques per aconseguir que els clients gastin més del que tenien planejat.
