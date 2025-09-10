Aquesta moneda d'1 euro està guanyant interès i et poden pagar 8.500 euros si la tens a la cartera
Algunes peces irlandeses del 2002 amb errors d’encunyació s’han venut fins per 8.500 euros
Els col·leccionistes de monedes busquen peces úniques que, per errors de fabricació, adquireixen un gran valor. És el cas d’una moneda d’1 euro encunyada a Irlanda l’any 2002, la primera emissió del país amb l’arpa celta com a símbol nacional.
Tot i que es van produir més de 100 milions d’unitats, algunes van sortir amb defectes d’encunyació, com excés de metall o doble relleu, que les fan molt preuades. En subhastes a internet, aquestes monedes s’han arribat a vendre per fins a 8.500 euros.
Els experts expliquen que és habitual que monedes corrents amb errors puntuals acabin convertint-se en peces de col·leccionista. Moltes persones poden haver tingut una d’aquestes monedes a la butxaca sense adonar-se’n.
Per identificar-les, cal buscar la moneda d’Irlanda del 2002, amb el disseny de l’arpa celta i comprovar si presenta irregularitats visibles al metall o al relleu. Potser a casa tens un petit tresor sense saber-ho.
