Aquesta moneda d'1 euro està guanyant interès i et poden pagar 8.500 euros si la tens a la cartera

Algunes peces irlandeses del 2002 amb errors d’encunyació s’han venut fins per 8.500 euros

Comprova si tens aquesta moneda d’1 euro a la cartera: podria valer una fortuna

Comprova si tens aquesta moneda d’1 euro a la cartera: podria valer una fortuna / CC0

Bruna Segura

Girona

Els col·leccionistes de monedes busquen peces úniques que, per errors de fabricació, adquireixen un gran valor. És el cas d’una moneda d’1 euro encunyada a Irlanda l’any 2002, la primera emissió del país amb l’arpa celta com a símbol nacional.

Tot i que es van produir més de 100 milions d’unitats, algunes van sortir amb defectes d’encunyació, com excés de metall o doble relleu, que les fan molt preuades. En subhastes a internet, aquestes monedes s’han arribat a vendre per fins a 8.500 euros.

Els experts expliquen que és habitual que monedes corrents amb errors puntuals acabin convertint-se en peces de col·leccionista. Moltes persones poden haver tingut una d’aquestes monedes a la butxaca sense adonar-se’n.

Per identificar-les, cal buscar la moneda d’Irlanda del 2002, amb el disseny de l’arpa celta i comprovar si presenta irregularitats visibles al metall o al relleu. Potser a casa tens un petit tresor sense saber-ho.

Assassinen a ganivetades de l’exsubcampió mundial de culturisme Valter de Vargas

Concentració sindical a Girona per denunciar el bloqueig polític a la reducció de la jornada laboral

El Govern recorrerà la sentència del TSJC sobre el català: "No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua"

Markus Haupt (Seat): «La fàbrica de Martorell necessita una segona plataforma per reaccionar davant de possibles crisis»

Les imatges de la protesta dels sindicats per la reducció de jornada

Aquest és el moment exacte en què comença la depressió sense que t'assabentis, segons un psicòleg

Avís de la DGT: A partir d'aquesta data els patinets elèctrics no podran circular sense certificat

Els Comuns insten el Govern a protegir l’aqüífer afectat pel projecte de la variant d’Olot

