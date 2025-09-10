Desmentint el mite de Freud: la dona té dos tipus de plaer sexual
La sexòloga i ginecòloga Maire Fernández Pérez dona les claus per conèixer a fons el plaer femení
Johanna Betancor Galindo
Sigmund Freud, al començament del segle XX va escriure diversos textos on parlava sobre el plaer femení. En aquests textos afirmava, sense basar-se en la ciència, que hi havia dos tipus de plaer femení: el vaginal i el clitoridià. Malauradament, aquestes creences encara existeixen al segle XXI.
La ginecòloga Maite Fernández ho explica amb claredat al pòdcast Batalla Interna: "No hi ha dos tipus d'orgasmes. Realment hi ha diferents vies d'estimulació a la dona". La seva afirmació esfondra un mite que va marcar generacions i que encara avui condiciona com s'entén la intimitat femenina.
Freud i el mite dels “dos tipus”
Segons detalla l'especialista, Freud defensava que les dones “madures” experimentaven el plaer a través de la penetració, mentre que les “immadures” ho feien per estimulació del clítoris. "El que es feia servir a l'època era la penetració, perquè intervenia l'home", assenyala Fernández. “I va sorgir la idea que un orgasme era més vàlid que un altre”.
La realitat científica actual diu el contrari, ja que hi ha més de dues vies d'estimulació capaces d'activar les àrees de plaer al cervell femení.
L'estudi de Barry Komisaruk amb ressonància magnètica funcional va demostrar almenys quatre zones: el clítoris, la zona anterior de la vagina a 2-3 cm, el coll de l'úter a la part profunda i els mugrons.
“La vulva és la gran desconeguda”
Més enllà de la qüestió històrica, Fernández posa el focus en una cosa que considera un autèntic problema de salut: la manca de coneixement sobre la vulva.
"Realment faig molta cirurgia de vulva i una de les meves batalles és que es normalitzés més tot allò relacionat amb ella. La vulva és la gran ignorada de l'anatomia humana", afirma.
L'especialista recorda que les dones, la majoria, no es miren la vulva, i que fins i tot en consultes mèdiques passa desapercebuda. "No hi ha cap altre òrgan tan menyspreat. Hi ha moltes malalties associades a la vulva que no es detecten a temps per aquesta falta de visibilitat".
Conèixer-se per cuidar-se
La doctora insisteix en la necessitat que les dones coneguin l'anatomia de la zona íntima. “Cal mirar-se la vulva com una part més del cos i saber com són els teus llavis externs, els interns, com és el teu clítoris i el caputxó que el cobreix”, explica.
Fins i tot ofereix un consell pràctic: "Quan són al bany, una maniobra senzilla és estirar la pell del caputxó cap enrere i veure el gland del clítoris. Hi ha malalties en què aquest caputxó s'enganxa, i si no es revisa, pot acabar tapant completament la zona".
Quatre raons per bandejar el mite
Fernández resumeix quatre motius clau pels quals no té sentit continuar parlant de “dos tipus d'orgasmes”:
- Hi ha almenys quatre vies d'estimulació, no dues.
- No totes les dones responen igual a aquestes vies: la resposta és individual.
- Factors emocionals i contextuals influeixen, des del cicle menstrual fins a l'enllaç amb la parella.
- No hi ha un tipus millor que un altre, ja que totes les formes de plaer són vàlides.
"El que sí que és variable és el percentatge de dones que arriben al clímax amb cadascuna d'aquestes vies", aclareix l'especialista. “Però el que ha de quedar clar és que no hi ha un orgasme superior a un altre”.
Per a l'especialista, parlar de plaer femení no és només un tema de sexualitat sinó de salut. “Cal normalitzar la vulva com una part més del cos”, insisteix. Aquest redescobriment implica desmuntar mites heretats, escoltar la ciència i, sobretot, conèixer-se una mateixa.
Al final, allò que proposa la doctora és senzill, deixar de mesurar la intimitat femenina en categories antiquades i començar a entendre-la en tota la seva diversitat. Una batalla que no només es lliura a la consulta mèdica, sinó també a la conversa pública i a l'educació.
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia