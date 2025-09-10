L'experta Mapi Pérez consciència a la població de la importància dels actes
Les paraules se les emporta el vent
Johanna Betancor Galindo
Sempre s'ha dit que el més important i el que més valor té són els actes; les paraules se les emporta el vent. Així doncs, cadascun dels nostres gestos determina com som: què mengem, la manera com ens parlem a nosaltres mateixos, un somriure a un desconegut, etc. És important ser conscient que cada acció comporta un present i futur diferents.
Així ho recorda la doctora i el coach Mapi Pérez (@dra.medcoach), que ha convertit les seves reflexions en brúixola per a milers de persones en xarxes socials. "Les teves accions reflecteixen el que realment vols. No em diguis quines són les teves creences, mostra'm els teus comportaments i a partir d'aquí sabré en què creus, perquè el que fas diu molt més que el que penses".
Quan el quotidià defineix la teva vida
Pensem sovint que els petits actes del dia a dia no tenen rellevància. Tot i això, com subratlla Mapi Pérez, la realitat és diferent: "Moltes vegades pensem que el que fem en el dia a dia no té gran importància, però la realitat és una altra. Cada acció, per petita que sigui, suma i construeix".
La manera com ens parlem condiciona la nostra autoestima; la manera com cuidem el nostre cos influeix en l'energia amb què enfrontem el dia; i els gestos cap als altres tenen la capacitat de transformar la jornada. “Els teus gestos cap als altres els poden canviar el dia”, recorda la doctora.
El que la psicologia demostra
El que en aparença és un consell inspirador està sostingut per teories sòlides de la psicologia. Una és la Teoria del Comportament Planificat (TCP), que sosté que les nostres creences, actituds i normes socials ens porten a formar intencions i, finalment, a actuar.
L'aportació de l'experta complementa aquesta visió en emfatitzar que el comportament observable és el reflex més autèntic d'aquelles creences internes. Dit d'una altra manera: pots dir que valores la teva salut, però només els teus actes de fer exercici, menjar de manera equilibrada, dormir prou ho demostren de debò.
El poder de l'autoeficàcia
Una altra clau en aquest entramat és el concepte d'autoeficàcia, definit pel psicòleg Albert Bandura com la confiança en la capacitat pròpia per executar accions necessàries en situacions futures.
Aquells amb alta autoeficàcia tendeixen a fixar-se metes més ambicioses, perseverar davant de les dificultats i visualitzar escenaris d'èxit. "Com més forta sigui la nostra autoeficàcia percebuda, més ambiciosos seran els objectius que ens fixem i més ferm serà el nostre compromís per assolir-los".
Les reflexions de Mapi Pérez dialoguen directament amb aquesta idea, ja que en subratllar que els comportaments diaris reflecteixen allò que creiem de nosaltres mateixos, està apuntant a l'autoeficàcia com a motor vital.
“La teva forma de parlar-te a tu mateix impacta a la teva autoestima”, explica, recordant que la manera com ens tractem és també una profecia que complim. Això és degut al fet que les nostres creences influeixen en la quantitat d'esforç que invertim, el temps que persistim davant les dificultats, així com la nostra resistència davant dels fracassos.
Petits actes, grans transformacions
L'acumulació de gestos quotidians té un efecte multiplicador. Un exemple senzill pot ser oferir ajuda a un company que no només enforteix el vincle social, també reforça la identitat pròpia de ser algú solidari. Menjar sa no només és una elecció puntual, sinó un patró que millora l'energia, la salut física i la confiança en la mateixa capacitat de cuidar-se.
Com assenyala la doctora, “el que fas avui no només afecta el teu present, sinó que modela el teu futur”. Aquest recordatori ens convida a pensar en la vida com un mosaic d'actes petits que, en unir-se, construeixen una destinació.
Viure amb consciència
La proposta de Pérez no consisteix a viure sota la pressió que cada acte té un pes desmesurat, sinó a conrear la consciència. Fer visibles aquests gestos que semblen trivials per reconèixer-ne l'impacte acumulatiu.
La TCP ja suggereix que la intenció és clau, però la doctora afegeix un matís poderós perquè la consciència que aquests actes són el testimoni més fidel del que creiem i desitgem. En un món saturat de discursos, la coherència entre pensament i acció esdevé un valor transformador.
Així mateix, la teoria considera tres tipus principals de creences que influeixen en la intenció i el comportament:
- Creences conductuals: aquestes creences produeixen una actitud favorable o desfavorable cap al comportament i se centren en els possibles resultats, tant positius com negatius, de fer una acció.
- Creences normatives: com a resultat de la pressió social percebuda o la norma subjectiva.
- Creences de control: produeixen un control conductual percebut en impactar l'exercici del comportament
Una brúixola per al futur
El missatge central és clar perquè les nostres accions són més que rutines. Són declaracions silencioses sobre les nostres creences, sobre allò que valorem i cap a on volem anar. La invitació de Mapi Pérez és a deixar de mirar tant les paraules i les intencions, i posar el focus en allò que realment fem, perquè allà hi ha la veritat més nua de la nostra identitat.
En temps on la velocitat de la vida ens arrossega, aturar-nos a observar com actuem cada dia és també un acte de llibertat. Com conclou Pérez: "Les accions són les que et defineixen. Cadascuna és una llavor que sembres avui i que germinarà en el teu futur".
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
- La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
- Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
- Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys