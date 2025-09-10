Quant cobra un barber a Catalunya el 2025? Sou mitjà i especialitats
Els salaris varien segons l’experiència, la localització i el tipus de servei ofert
El sector de les barberies especialitzades viu un moment d’auge, però els sous dels professionals són molt variables. El sou mitjà d’un barber el 2025 se situa al voltant dels 16.000 euros anuals, és a dir, uns 1.300 euros mensuals quan es treballa com a assalariat dins d’una empresa.
Els aprenents poden començar guanyant menys de 1.000 euros al mes, mentre que els barbers amb més experiència i especialització poden arribar a percebre entre 1.600 i 2.200 euros mensuals.
La localització també influeix: a ciutats com Barcelona o Girona, sobretot en establiments de perfil alt o amb serveis premium, els salaris són més elevats. També hi ha diferències entre els barbers assalariats i els autònoms, que poden oferir serveis en establiments propis o a domicili.
Un altre factor que incrementa els ingressos són les propines, bonificacions i especialitzacions. Les barberies vintage, els locals amb serveis premium o aquells amb gran prestigi permeten obtenir un plus econòmic.
En conjunt, els sous dels barbers a Catalunya es mantenen dins la mitjana de les professions de cura personal, amb oportunitats de millora per a aquells que destaquen en serveis diferenciats i d’alt valor afegit.
