Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Quant cobra un barber a Catalunya el 2025? Sou mitjà i especialitats

Els salaris varien segons l’experiència, la localització i el tipus de servei ofert

Quant cobra un barber a Catalunya el 2025? Sou mitjà i especialitats

Quant cobra un barber a Catalunya el 2025? Sou mitjà i especialitats / CC0

Bruna Segura

Girona

El sector de les barberies especialitzades viu un moment d’auge, però els sous dels professionals són molt variables. El sou mitjà d’un barber el 2025 se situa al voltant dels 16.000 euros anuals, és a dir, uns 1.300 euros mensuals quan es treballa com a assalariat dins d’una empresa.

Els aprenents poden començar guanyant menys de 1.000 euros al mes, mentre que els barbers amb més experiència i especialització poden arribar a percebre entre 1.600 i 2.200 euros mensuals.

La localització també influeix: a ciutats com Barcelona o Girona, sobretot en establiments de perfil alt o amb serveis premium, els salaris són més elevats. També hi ha diferències entre els barbers assalariats i els autònoms, que poden oferir serveis en establiments propis o a domicili.

Un altre factor que incrementa els ingressos són les propines, bonificacions i especialitzacions. Les barberies vintage, els locals amb serveis premium o aquells amb gran prestigi permeten obtenir un plus econòmic.

En conjunt, els sous dels barbers a Catalunya es mantenen dins la mitjana de les professions de cura personal, amb oportunitats de millora per a aquells que destaquen en serveis diferenciats i d’alt valor afegit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
  2. Roba i agredeix sexualment una turista al Barri Vell de Girona
  3. Localitzen un nen traslladant de matinada droga, un arma i cartutxos
  4. La primera multa per spam telefònic a Espanya: 5.000 euros per trucar un ciutadà inscrit a la Llista Robinson
  5. Un grup de veïns impulsa accions per 'salvar' el castell de Montjuïc de Girona
  6. Hisenda beneficiarà amb 1.150 euros a les unitats familiars que visquin amb persones més grans de 65 anys
  7. Cors blancs a Girona per recordar Iris Martí i demanar justícia
  8. Detenen un home de 23 anys per la violació d'una menor durant les Festes del Tura a Olot

Assassinen a ganivetades de l’exsubcampió mundial de culturisme Valter de Vargas

Assassinen a ganivetades de l’exsubcampió mundial de culturisme Valter de Vargas

Concentració sindical a Girona per denunciar el bloqueig polític a la reducció de la jornada laboral

Concentració sindical a Girona per denunciar el bloqueig polític a la reducció de la jornada laboral

El Govern recorrerà la sentència del TSJC sobre el català: "No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua"

El Govern recorrerà la sentència del TSJC sobre el català: "No permetrem que ningú faci un ús polític de la llengua"

Markus Haupt (Seat): «La fàbrica de Martorell necessita una segona plataforma per reaccionar davant de possibles crisis»

Markus Haupt (Seat): «La fàbrica de Martorell necessita una segona plataforma per reaccionar davant de possibles crisis»

Les imatges de la protesta dels sindicats per la reducció de jornada

Les imatges de la protesta dels sindicats per la reducció de jornada

Aquest és el moment exacte en què comença la depressió sense que t'assabentis, segons un psicòleg

Aquest és el moment exacte en què comença la depressió sense que t'assabentis, segons un psicòleg

Avís de la DGT: A partir d'aquesta data els patinets elèctrics no podran circular sense certificat

Avís de la DGT: A partir d'aquesta data els patinets elèctrics no podran circular sense certificat

Els Comuns insten el Govern a protegir l’aqüífer afectat pel projecte de la variant d’Olot

Els Comuns insten el Govern a protegir l’aqüífer afectat pel projecte de la variant d’Olot
Tracking Pixel Contents