Truc viral: Com netejar el lavabo en segons amb un mètode senzill
Només calen tres ingredients bàsics de la despensa: vinagre blanc, bicarbonat i llimona
Cada vegada més persones busquen alternatives naturals i econòmiques als productes de neteja convencionals. Una de les fórmules més senzilles i efectives combina vinagre blanc, bicarbonat de sodi i llimona.
El vinagre blanc actua com a desinfectant natural contra bacteris i virus, sempre que es dilueixi en aigua i s’utilitzi amb precaució. El bicarbonat de sodi, barrejat amb vinagre, ajuda a netejar superfícies i neutralitzar males olors. Per la seva banda, la llimona aporta acidesa, reforça l’efecte antibacterià i deixa un aroma fresc.
L’elaboració és molt senzilla:
- Espolvoreja bicarbonat a la zona que vulguis netejar.
- Afegeix-hi una solució de vinagre blanc amb aigua i deixa actuar la reacció.
- Acaba amb unes gotes de suc de llimona per potenciar la neteja i deixar bon olor.
La barreja, diluïda en aigua i utilitzada amb un polvoritzador, es pot fer servir com a neteja multiús a la llar.
És recomanable aplicar la fórmula en espais ben ventilats i utilitzar guants i ulleres de protecció per evitar irritacions.
