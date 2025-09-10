Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Truc viral: Com netejar el lavabo en segons amb un mètode senzill

Només calen tres ingredients bàsics de la despensa: vinagre blanc, bicarbonat i llimona

Bruna Segura

Girona

Cada vegada més persones busquen alternatives naturals i econòmiques als productes de neteja convencionals. Una de les fórmules més senzilles i efectives combina vinagre blanc, bicarbonat de sodi i llimona.

El vinagre blanc actua com a desinfectant natural contra bacteris i virus, sempre que es dilueixi en aigua i s’utilitzi amb precaució. El bicarbonat de sodi, barrejat amb vinagre, ajuda a netejar superfícies i neutralitzar males olors. Per la seva banda, la llimona aporta acidesa, reforça l’efecte antibacterià i deixa un aroma fresc.

L’elaboració és molt senzilla:

  1. Espolvoreja bicarbonat a la zona que vulguis netejar.
  2. Afegeix-hi una solució de vinagre blanc amb aigua i deixa actuar la reacció.
  3. Acaba amb unes gotes de suc de llimona per potenciar la neteja i deixar bon olor.

La barreja, diluïda en aigua i utilitzada amb un polvoritzador, es pot fer servir com a neteja multiús a la llar.

És recomanable aplicar la fórmula en espais ben ventilats i utilitzar guants i ulleres de protecció per evitar irritacions.

