Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Compte: Un error del ChatGPT deixa un home amb només 200 euros de pensió

L’home va demanar la jubilació anticipada seguint instruccions falses de la IA i va perdre gran part de la prestació

Compte: Un error del ChatGPT deixa un home amb només 200 euros de pensió

Compte: Un error del ChatGPT deixa un home amb només 200 euros de pensió / arxiu

Bruna Segura

Girona

Un home de 60 anys a Espanya ha vist reduïda la seva pensió a només 200 euros mensuals després de seguir les indicacions de ChatGPT per sol·licitar la jubilació anticipada, confiant en una normativa que en realitat no existeix.

Segons ha transcendit, la IA li va assegurar que, en virtut d’una suposada “disposició quaranta-setena”, tenia dret a 800 euros mensuals. L’home va presentar la sol·licitud sense consultar amb la Seguretat Social ni amb un advocat, però la resolució oficial va reconèixer només el 25% de la seva base reguladora, deixant-lo amb una pensió de 200 euros.

L’advocat laboralista Ignacio de la Calzada ha advertit que la IA va citar articles i lleis inexistents i que corregir aquest tipus d’errors és pràcticament impossible, ja que la sol·licitud es va tramitar correctament segons la normativa real.

Aquest cas posa en relleu les limitacions de la intel·ligència artificial en tràmits legals i econòmics. Tot i que pot ser útil per resoldre dubtes generals, no substitueix la tasca d’un professional ni garanteix informació fiable, i pot inventar disposicions inexistents —un fenomen conegut com a al·lucinacions.

Els experts recomanen contrastar sempre la informació amb fonts oficials i recórrer a assessors professionals en qüestions legals, per evitar errors irreversibles com el d’aquest cas.

@laboral_tips Ojo con chatgpt! Puede ser una herramienta útil , pero no es fiable ! #ia #chatgpt #jornada #trabajo #derechos ♬ sonido original - Un Tío Legal

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents