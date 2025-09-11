Crisi de les pensions: Quants diners hauries d’estalviar cada mes per no dependre de la pensió de jubilació?
Un expert recomana començar a invertir aviat per garantir el futur i reduir la dependència del sistema públic
Amb l’endarreriment progressiu de l’edat de jubilació i uns salaris baixos que posen en dubte la sostenibilitat del sistema de pensions, cada cop és més important planificar l’etapa de la jubilació. Estalviar de manera regular no només permet complementar la futura pensió pública i millorar la qualitat de vida, sinó que també pot facilitar retirar-se abans en cas de no assolir els anys de cotització requerits.
L’economista i expert en inversions Andrés González recomana estalviar 200 euros al mes com a punt de partida per construir un coixí econòmic de cara a la jubilació. En una entrevista, González explica que aquesta xifra equival a 2.400 euros l’any, 24.000 euros en 10 anys i 48.000 en 20 anys.
Segons l’expert, si aquests estalvis es destinen a productes d’inversió que generin interès compost, el capital acumulat pot multiplicar-se fins a arribar a “centenars de milers d’euros”. L’interès compost fa que els interessos s’afegeixin al capital inicial i també generin nous interessos amb el temps, accelerant el creixement de l’estalvi.
González adverteix que cal tenir en compte la inflació: d’aquí a 20 anys, els preus seran més alts, però disposar d’aquest coixí permetrà mantenir una vida plena sense dependre completament de la pensió pública.
L’expert conclou que la clau és aprendre a viure amb menys del que es guanya i prioritzar l’estalvi a llarg termini: fer un petit esforç ara pot marcar la diferència en el futur.
