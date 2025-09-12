Et sorprendrà: Aquests són els esports als quals la ChatGPT recomana apuntar els teus fills a la tornada a l'escola
Experts i intel·ligència artificial coincideixen que aquestes activitats extraescolars reforcen les habilitats motores, físiques, psíquiques i emocionals
Quan arriba la tornada a l’escola, moltes famílies gironines es pregunten quin esport és el més adient per apuntar-hi els seus fills, tenint en compte tant els seus interessos com els beneficis que pot aportar al seu desenvolupament. Els pediatres i psicòlegs recorden que l’activitat física regular millora el rendiment acadèmic, redueix els problemes de conducta i enforteix el desenvolupament psicomotor, a més de prevenir l’obesitat infantil i afavorir la socialització.
Segons la intel·ligència artificial, l’esport més recomanable és la natació, perquè és una activitat molt completa, segura per a les articulacions i econòmica, fàcil de practicar a piscines municipals com les de Girona, Salt o Banyoles. A més, aporta coordinació, resistència, capacitat respiratòria, autoconfiança i disciplina, i pot ser vital per aprendre a nedar i prevenir ofegaments.
Altres esports recomanats per la IA que també es poden practicar en clubs i entitats esportives de les comarques gironines són:
- Artes marcials (judo, karate, taekwondo, aikido): milloren l’equilibri, els reflexos i el control corporal, i fomenten el respecte, la concentració i l’autogestió emocional.
- Gimnàstica rítmica o artística: potencia la coordinació, la flexibilitat, la força i el sentit del ritme, així com la creativitat.
- Futbol, bàsquet o altres esports d’equip: afavoreixen la motricitat global, la resistència i el treball en equip, i creen vincles socials duradors amb els companys.
- Dansa o ball: milloren la motricitat fina i gruixuda, estimulen l’expressió emocional i reforcen l’autoestima.
- Atletisme multiesport (categories infantils): combina curses, salts i llançaments, i desenvolupa habilitats motores bàsiques útils per a futurs esports.
Els experts destaquen que el més important és que els infants gaudeixin de l’activitat i participin en l’elecció, ja que la motivació personal és clau perquè s’impliquin i n’obtinguin el màxim benefici.
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Xocolates Torras obre una botiga amb projecció immersiva a la fàbrica de Cornellà del Terri