Què no has de fer mai durant una baixa mèdica: “Acabes al carrer”
L’advocat Juanma Lorente adverteix que treballar o fer publicitat de la teva feina mentre estàs de baixa pot comportar un acomiadament disciplinari
Durant una baixa mèdica, el metge certifica oficialment que un treballador no pot exercir les seves funcions per motius de malaltia o accident. Tot i això, cal tenir en compte certes limitacions legals mentre dura aquest període.
L’advocat Juanma Lorente ha explicat en un vídeo a TikTok quines són les accions que mai s’han de fer durant una baixa. Segons adverteix, si es realitzen certes activitats, “pots acabar acomiadat i amb problemes amb la Seguretat Social”.
Una de les pràctiques més habituals que denuncia és que algunes persones continuen treballant en negocis propis mentre estan de baixa, fet que incompleix la normativa. També destaca que hi ha casos en què es publicita aquesta activitat a les xarxes socials, cosa que facilita que l’empresa ho descobreixi i prengui mesures.
Com a exemple, Lorente explica: “Si treballes en una perruqueria i, estant de baixa, et dediques a posar ungles i publiques fotos a Instagram o penges anuncis oferint aquest servei, l’empresa et pot acomiadar”.
Segons l’advocat, en aquests casos no només hi ha acomiadament, sinó que aquest acostuma a ser disciplinari i considerat procedent, cosa que implica que no es té dret a cap indemnització.
Per això, Lorente recomana extremar la precaució: “Cal anar amb molt de compte amb el que fas mentre estàs de baixa, perquè pots acabar al carrer”.
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- La DGT ho confirma: Arriben els radars més letals i has de conèixer quins son
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- L'emotiu comiat de Ramon Pellicer del Telenotícies després de 23 anys: «Ara assumirem altres responsabilitats»
- Subhasten la casa de Rupià propietat d’un exalcalde socialista condemnat per corrupció
- Mor un vianant atropellat a l'AP-7 a Fogars de la Selva
- Aquest dimarts sonaran tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil