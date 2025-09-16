Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'estratègia educativa que ajuda a socialitzar als alumnes

Finlàndia: un bon exemple a seguir com a model educatiu

Aconseguim una bona socialització entre alumnes

Aconseguim una bona socialització entre alumnes / freepik

David Cruz

Aconseguir una educació de qualitat és molt difícil i més amb les ràtios que tenim actualment. No pot ser que un sol professor/a hagi d'atendre personalitzadament a més de 20 nens a l'hora. A part d'aquest hi ha altres hàndicaps com l'ús continuat dels recursos digitals i pantalles dins i fora l'aula, entre molts altres, com la pèrdua d'autoritat davant els alumnes i els seus familiars. Així doncs, què esperem que passi? Finlàndia és un exemple a seguir, ja que fan menys hores lectives, una educació més personalitzada i els resultats són brillants.

Ara bé, això no vol dir que els ciutadans de diferents regions no ens puguem quedar sorpresos amb alguns aspectes d'un sistema educatiu aparentment perfecte. La creadora de contingut @anna.matea n'ha parlat al compte de TikTok, assenyalant com es rep als centres educatius de Finlàndia els més petits.

Un padrí

Anna comenta que a les escoles de Finlàndia, només començar preescolar, s'assigna a cada nen un 'padrí' o 'padrina', alumnes de cinquè curs als quals queden a penes dos anys a l'escola primària.

"Això no vol dir que els més grans hagin d'estar amb ells a classe i els ensenyin. És bàsicament una manera de crear llaços entre els nens, els ajuden a socialitzar amb la resta d'alumnes", aclareix.

Encara que sorprèn en un primer moment, Anna ha acabat aplaudint aquesta mesura, ja que ajuda que els companys creïn un fort sentiment de comunitat malgrat la diferència d'edat que hi ha entre els uns i els altres.

@anna.matea ✏️ Lo bonito de el sistema finlandés es que el foco principal es el bienestar del alumno. Todo lo que dice la usuaria que ha publicado el otro video, es cierto. Pero, ¿ qué significa? No es tan simple como que los maestros enseñan como quieren, la escuela tiene una estructura y todos los docentes se reúnen y siguen una misma linea, independientemente de que después, cada uno organice su clase a su manera. Lo de los proyectos en preescolar depende mucho de la maestra. Y lo de un proyecto a la semana no es una norma escrita, cada una lo organiza como prefiere. La reforma en educación en Finlandia en los años 70 no llegó por una moda pedagógica, llegó por una necesidad clara: unir al país. Se eliminó el sistema de escuelas para las diferentes clases sociales: crearon una escuela pública y de calidad, ahora todos estudian juntos. Todas las escuelas son igual de buenas; no hace falta buscar “la mejor”. Y algo que es la base de todo es que, la educación no cambia cada legislatura: hay estabilidad y consenso político. No estoy diciendo que sea mejor o peor que en España. Pero para entender como funciona el sistema finlandés, no basta con decir que los días son más cortos, que no tienen deberes, etc. Es mucho más amplio. Por cierto, en España se forman a profesionales como la copa de un pino y lo peor, es que muchos se tienen que ir de su país para poder ejercer. Y si has llegado hasta aquí…déjame un comentario y dime que te ha parecido mi momento azafata con los libros 🤵🏻‍♀️🫠#finlandiaenespañol #finlandia #español #vidaenfinlandia #viviendoenfinlandia #vivirenfinlandia #educación #escuela #profesores ♬ W.A.Mozart Eine kleine Nachtmusik, Allegro - AllMusicGallery

"La nostra escola és molt petita i així es crea un llaç i una sensació de comunitat molt forta, de respecte i que ningú és més o menys per ser més gran o més petit. Tots els alumnes són iguals, tots tenen dret al mateix", afegeix la creadora al vídeo, que no ha trigat gaire a viralitzar-se a TikTok.

Potser aquest és precisament un dels secrets d'un sistema educatiu que ha estat aplaudit durant dècades per experts en educació. Per què no intentar extrapolar aquesta característica a l'espanyol?

