L'estratègia educativa que ajuda a socialitzar als alumnes
Finlàndia: un bon exemple a seguir com a model educatiu
David Cruz
Aconseguir una educació de qualitat és molt difícil i més amb les ràtios que tenim actualment. No pot ser que un sol professor/a hagi d'atendre personalitzadament a més de 20 nens a l'hora. A part d'aquest hi ha altres hàndicaps com l'ús continuat dels recursos digitals i pantalles dins i fora l'aula, entre molts altres, com la pèrdua d'autoritat davant els alumnes i els seus familiars. Així doncs, què esperem que passi? Finlàndia és un exemple a seguir, ja que fan menys hores lectives, una educació més personalitzada i els resultats són brillants.
Ara bé, això no vol dir que els ciutadans de diferents regions no ens puguem quedar sorpresos amb alguns aspectes d'un sistema educatiu aparentment perfecte. La creadora de contingut @anna.matea n'ha parlat al compte de TikTok, assenyalant com es rep als centres educatius de Finlàndia els més petits.
Un padrí
Anna comenta que a les escoles de Finlàndia, només començar preescolar, s'assigna a cada nen un 'padrí' o 'padrina', alumnes de cinquè curs als quals queden a penes dos anys a l'escola primària.
"Això no vol dir que els més grans hagin d'estar amb ells a classe i els ensenyin. És bàsicament una manera de crear llaços entre els nens, els ajuden a socialitzar amb la resta d'alumnes", aclareix.
Encara que sorprèn en un primer moment, Anna ha acabat aplaudint aquesta mesura, ja que ajuda que els companys creïn un fort sentiment de comunitat malgrat la diferència d'edat que hi ha entre els uns i els altres.
"La nostra escola és molt petita i així es crea un llaç i una sensació de comunitat molt forta, de respecte i que ningú és més o menys per ser més gran o més petit. Tots els alumnes són iguals, tots tenen dret al mateix", afegeix la creadora al vídeo, que no ha trigat gaire a viralitzar-se a TikTok.
Potser aquest és precisament un dels secrets d'un sistema educatiu que ha estat aplaudit durant dècades per experts en educació. Per què no intentar extrapolar aquesta característica a l'espanyol?
