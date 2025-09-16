Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què és el 'salari emocional' i per què tots hauríem de rebre'l el 2025?

Aporta beneficis no econòmics com la flexibilitat horària, el teletreball o la formació, i millora la motivació i la fidelització dels treballadors

Bruna Segura

Girona

El salari emocional és un concepte relativament nou que comença a guanyar pes en l’àmbit laboral. Fa referència a un conjunt de beneficis no monetaris que les empreses ofereixen per millorar el benestar, la motivació i la implicació dels seus treballadors.

En un context on la conciliació i la salut mental són cada vegada més prioritàries, aquest tipus de mesures esdevenen essencials. Tot i això, segons dades recents, només un 37% dels treballadors de les comarques gironines reben actualment algun tipus de salari emocional.

Aquest concepte pot incloure iniciatives com la flexibilitat horària, els dies extra de vacances, el teletreball, els segurs mèdics o la formació continuada. Segons els estudis, el benefici més sol·licitat és la flexibilitat horària (18,2%), seguit de les vacances addicionals (16,53%) i les ajudes en transport o vehicle d’empresa (11,98%).

Els experts destaquen que el salari emocional no pot substituir el salari econòmic, però sí que el complementa de manera decisiva. En aquest sentit, la psicòloga i reclutadora Paola González Finol adverteix que utilitzar-lo com a excusa per pagar menys és un error que pot derivar en desmotivació i pèrdua de talent: “El benestar emocional només floreix quan es construeix sobre una base de justícia salarial”.

A més, les empreses que aposten pel salari emocional aconsegueixen millorar el clima laboral, reduir la rotació i fomentar una actitud més proactiva i compromesa entre els seus equips.

