Ets addicte a ChatGPT? Els experts creuen que sí si en fas aquest ús
La divulgadora Rocío Vidal alerta dels riscos de convertir la IA en un suport emocional, una pràctica cada cop més habitual entre joves creadors de contingut
L’ús quotidià de la intel·ligència artificial ha crescut ràpidament i cada vegada més persones recorren a eines com ChatGPT per resoldre dubtes o com a suport emocional. Alguns creadors de contingut han arribat a afirmar que passen el dia parlant-hi, fins al punt de no poder prescindir-ne.
La divulgadora Rocío Vidal, coneguda com La Gata de Schrödinger, adverteix que molts usuaris utilitzen aquesta eina com si fos un psicòleg o un oracle personal, cosa que pot comportar problemes psicològics. Entre els casos que cita hi ha creadors com el Xokas, que assegura estar “completament enganxat a ChatGPT”, o Tomas Mazza, que explica que quan no pot dormir li envia àudios per “descarregar tot el que té al cap”.
Tot i això, Vidal remarca que aquestes pràctiques són perilloses per diversos motius: aquestes IA estan dissenyades per donar la raó a l’usuari i, a més, no tota la informació que proporcionen és veraç. Per demostrar-ho, va fer un experiment en què inventava trets sobre el seu signe del zodíac i l’eina els confirmava tots sense qüestionar-los.
Aquesta dinàmica pot provocar el que alguns professionals anomenen “psicosi induïda per IA”, que apareix quan l’usuari rep sempre aprovació i perd el contacte amb la realitat. Vidal cita el cas d’una noia que, influïda per la IA, va arribar a creure que el seu psiquiatre l’assetjava, tot i que els usuaris de les xarxes van demostrar que no era així.
La divulgadora també recorda el cas d’un jove que, després de llargues converses amb ChatGPT, va ser incitat al suïcidi, fet que ha motivat que les últimes versions de l’eina adoptin un to més distant i fred. Vidal recomana que, davant problemes emocionals, s’acudeixi a professionals de la salut mental en lloc de buscar suport en aquestes tecnologies.
