Aquesta és l'hora precisa en què passarem d'estiu a tardor
Fes-te a la idea perquè els dies llargs s'han acabat fins a l'any que ve
El Periódico
Quan arriba la tardor els dies es tornen més foscos i la tristesa ens envaeix. La nit cau abans i això fa que ens sentim més moixos. Però els tons vermellosos, grocs i daurats de les fulles ens poden donar un toc d'alegria. Però saps quan acaba l'estiu i comença la tardor aquest 2025?
A l'hemisferi nord, l'equinocci de tardor del 2025 es produirà dilluns 22 de setembre a les 20.19 hores (hora peninsular espanyola). L'estació durarà 89 dies i 21 hores, i s'acabarà el 21 de desembre amb el començament de l'hivern.
Collites i caiguda de fulles
L'equinocci de tardor marcava a les cultures antigues el temps de la collita i també representava la caiguda de les fulles, la migració de les aus, la verema i el començament de la temporada més freda de l'any.
Tot i això, a l'hemisferi sud succeeix l'equinocci de primavera i l'ambient llavors s'omple de lluminositat i fertilitat.
Les característiques de l'equinocci
El terme equinocci prové del llatí 'aequinoctium', que significa literalment 'nit igual'. Això vol dir que el dia de l'equinocci el sol travessa l'equador celeste de la Terra, aconseguint que els seus raigs incideixin de la mateixa manera a l'hemisferi nord i al sud i, per tant, el dia té la mateixa durada que la nit a tot arreu del planeta.
En el moment en què es produeix l'equinocci de tardor a l'hemisferi nord, el dia i la nit duren gairebé el mateix, per això a l'antiguitat es creia que l'arribada d'aquesta estació marcava un període d'equilibri al món.
Aquest fenomen pot passar entre el 21 i el 23 de setembre de cada any, però la data oficial de l'equinocci canvia pel fet que el període orbital de la Terra no és exacte. Triga 365,24 dies a fer una volta completa al sol i, per tant, la seva rotació té algunes variacions en el temps i un desfasament que s'ajusta als anys de traspàs.
El misticisme de la tardor
Però la tardor, com totes les estacions de l'any, té una càrrega de misticisme molt especial des de les cultures de l'antiguitat, ja que es relaciona amb l'època de la collita i la preparació per a l'hivern, en un període de transició que cerca l'equilibri i la tranquil·litat.
A les èpoques passades, era també l'últim període que es tenia per aprofitar la llum solar en activitats del camp abans de passar a l'hivern, una temporada on tot escassejava i el fred complicava la vida de les persones; per tant, la tardor jugava un paper fonamental en aquesta transició de la lluminositat i el radiant de l'estiu, a la immobilitat que representaven els darrers mesos de l'any, a l'espera novament del ressorgiment de la vida amb l'arribada de la primavera.
