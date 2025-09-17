Un expert revela l’error financer que comet el 80% de les persones i com evitar-lo
L’autor explica com identificar i classificar els despeses personals per reduir-les sense renunciar al que és essencial, millorant així la salut financera
En l’economia personal, les despeses poden créixer de manera descontrolada si no es gestionen correctament. En un context en què les targetes de crèdit, les domiciliacions automàtiques i les compres en línia faciliten el consum, aprendre a classificar i controlar les despeses és clau per evitar l’estrès econòmic i assolir estabilitat.
Segons el llibre El Método RICO: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero de Richard Gracia, hi ha tres grans tipus de despeses:
- Despeses fixes o obligatòries: pagaments mensuals imprescindibles com el lloguer, la hipoteca, els subministraments o els impostos. No pagar-los té un impacte directe i negatiu en l’estabilitat econòmica.
- Despeses variables necessàries: inclouen l’alimentació, el transport o les factures de serveis. Es poden ajustar amb una bona planificació, però no eliminar completament.
- Despeses ocasionals i prescindibles: capricis, oci, subscripcions o compres impulsives. Són les que ofereixen més marge de retallada i el major potencial d’estalvi.
Per reduir despeses sense perdre qualitat de vida, Gracia recomana fer una llista de totes les despeses i classificar-les per detectar quines no aporten valor. Alguns consells pràctics són:
- Comparar tarifes de llum, aigua, internet i assegurances.
- Planificar la compra mensual i escollir establiments amb millors preus.
- Reduir l’ús del cotxe i optar per caminar, anar en bicicleta o transport públic.
- Cancel·lar subscripcions que ja no s’utilitzen.
- Comprar roba i calçat només quan sigui necessari i aprofitar les rebaixes.
- Evitar compres impulsives amb una llista tancada.
Un truc destacat és compartir habitatge: llogar un pis de diverses habitacions i realquilar-ne les sobrants per reduir dràsticament les despeses fixes d’habitatge.
Gracia conclou que estalviar no significa viure pitjor, sinó gastar millor i amb consciència. El veritable secret per assolir la llibertat financera no és només augmentar els ingressos, sinó gestionar i reduir les despeses innecessàries.
