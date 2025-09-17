VIRAL: La realitat dels ingressos vs. despeses en l'actualitat segons aquest pare i la seva filla
Ens conformem i no arribem a final de mes
Pol Langa
Actualment, vivim una situació precària si parlem en termes econòmics. El nivell de vida ha pujat, això significa que els preus de tot han augmentat considerablement: oci, productes essencials, etc. Però, en canvi, els salaris s'han congelat en molts sectors o empreses, fent que perdem poder adquisitiu. Així doncs, ara no podem comprar el mateix que fa uns anys, perquè no hi ha res equiparat.
L'exemple més clar es troba al sector immobiliari i laboral. En el primer cas, les dades són demolidores. El 2023 es publicava que el preu mitjà s'havia encarit un 61% en tan sols una dècada.
El 1990, El País publicava que el cost de viure a la ciutat havia augmentat un 4,3% durant el primer trimestre de l'any i el barri més car era Sarrià-Sant Gervasi, a la zona alta de la ciutat, amb 328.500 pessetes el metre quadrat (1.974,32 euros). Avui, a la mateixa zona es paga a 6.618 euros el metre quadrat, un augment del 235%.
Diferències a l'hora de generar ingressos
Minerva Chertó i el seu pare publicaven un vídeo on precisament exposaven la diferència entre allò que es guanya avui i allò que es podia arribar a guanyar en el passat amb un temps i esforç similars. L'home comenta la seva filla, "porta 38 anys cotitzats", mentre que ell explica els seus inicis: "Jo treballava d'autovenda als 24 anys, fent feines per a restauració. Hi havia mesos en què guanyava més diners que en altres. Per exemple, l'agost del 1989 vaig guanyar 509.877 pessetes com a autònom", 3.064 euros d'avui, indica la seva filla.
Tot i això, el seu millor any va ser el 1997, quan va arribar a embutxacar-se "1.281.606 pessetes en un mes", 7.762 euros. Segons explica l'home, "en aquest règim d'autònom, l'IVA ja havia pujat a un 16% el 1997, i la retenció de l'IRPF estava en un 15%", mentre que actualment l'impost és del 21%.
Un any més tard, ja amb contracte dins de l'empresa i lluny del règim d'autònom, guanyava “423.547 pessetes com a assalariat”, és a dir, 2.545 euros. El més xocant és que el 2015 encara guanyava "uns 3.000 euros" al mes, tot i que ara la cosa ha canviat molt: "En l'actualitat, lamentablement, no arribem a aquestes xifres ni de conya. Per guanyar 1.800 euros te'ls veus i te'ls desitges. Per desgràcia, en lloc d'avançar, anem cap enrere fent el mateix", apunta.
Aquest testimoni demostra que realment és més difícil mantenir un ritme de vida similar al que es podia seguir fa tan sols uns anys perquè els salaris no han evolucionat de la mateixa manera que la resta de la vida.
Òbviament, avui, com en el passat, hi ha molts tipus de professions i algunes reportaran més beneficis econòmics que d'altres, però la veritat és que en l'àmbit general s'ha produït una involució.
- Què hi ha darrere de l'anul·lació del mercat de Nadal del Barcarès? Corrupció, favoritisme i problemes judicials
- Carta d'un lector: 'Hem sentit vergonya com a gironins veure les escombraries i les plantes que creixen entremig de les pedres mil·lenàries
- Aquest dimarts han sonat tots els mòbils de Girona per un avís de Protecció Civil
- Aquests són els restaurants gironins finalistes de la Lliga del Porc i la Forquilla
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La Policia Local de Lloret requisa prop d’un miler de quilos d'envasos de gas del riure durant l'agost
- Detenen un pacient de l'hospital de Figueres per agredir un metge i una vigilant de seguretat d'Urgències
- Detenen un metge per agredir sexualment una pacient de l'hospital Santa Caterina de Salt