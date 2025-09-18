Entrenament personal a Girona amb exclusivitat i resultats reals: descobreix IN Personal Training Lounge
El centre ofereix una experiència personalitzada amb una gran diversitat de serveis
Jaume Puig
Setembre és el segon inici de l’any. Els menuts comencen un nou curs a l’escola, els grans tornem de les vacances i encetem el tram final de l’any. És un moment que s’aprofita també per a fer canvis. Moltes persones cerquen noves aventures laborals, però també comencen a plantejar-se altres qüestions més personals. Entre aquestes últimes destaca el benestar físic i començar una rutina esportiva.
Els resultats no arriben sols i són la suma de l’esforç i la constància. En aquest sentit, cal fer les coses bé i tenir paciència. L’assessorament professional pot esdevenir un aliat clau i, l’entrenament personal, una eina per aconseguir els resultats de forma òptima i treballar-ho de manera personalitzada.
IN Personal Training Lounge és un espai pioner a Girona que redefineix l’entrenament personal amb una proposta basada en la professionalitat, el tracte personalitzat i l’exclusivitat. Ubicat al cor de la ciutat, davant del Mercat del Lleó, aquest centre ofereix un entorn ampli, elegant i tranquil on només hi ets tu i el teu entrenador personal.
Un concepte innovador amb més de 12 anys d’experiència
Després de consolidar-se a Sant Cugat del Vallès, IN Girona va obrir el seu centre fa un any, mantenint el mateix model d’èxit: un servei totalment personalitzat, adaptat a les necessitats físiques, objectius i estil de vida de cada persona.
“No som un gimnàs tradicional. A IN oferim una experiència d’entrenament exclusiva i efectiva, lluny de les massificacions i amb l’atenció total del teu entrenador”, explica en Xavi Delgado, Director tècnic i cap de fisioteràpia.
Espai i servei d’alta qualitat
Amb 120 m² distribuïts en dues plantes, el centre disposa de sales equipades amb el millor material per a l’entrenament funcional i de força, a més d’una àrea especialitzada en fisioteràpia. També compta amb vestuari amb dutxa, tovalloles, aigua i begudes proteiques Premium Pastoret incloses en el servei, perquè cada detall suma.
Els horaris són amplis i flexibles, de 7 h a 21 h, permetent adaptar les sessions a la rutina dels clients. A més, no hi ha matrícula ni permanència: només pagues les sessions que contractis, sigui de manera mensual o amb bons.
Entrenament personalitzat i orientat a resultats
Cada nou client comença amb una sessió de valoració gratuïta, on es defineixen els objectius i necessitats. A partir d’aquí, es dissenya un pla d’entrenament exclusiu que pot incloure treball de força, mobilitat, pèrdua de pes, rehabilitació o rendiment esportiu, segons cada cas.
Els entrenadors d’IN són professionals altament qualificats, especialitzats en entrenament personal i fisioteràpia, que t’acompanyen en tot moment per garantir una progressió segura i efectiva.
Fisioteràpia esportiva i tractament clínic personalitzat
IN Girona també ofereix un servei especialitzat de fisioteràpia esportiva per tractar dolències, lesions o patologies de forma integral. Cada cas es valora individualment des d’una perspectiva clínica, i aquells clients que arriben amb una lesió, molèstia crònica o condició mèdica específica són atesos pel director tècnic i responsable de fisioteràpia, que lidera l’enfocament inicial del tractament.
Aquest diagnòstic clínic es tradueix en una planificació d’entrenament personalitzada i supervisada, que dona continuïtat al procés de recuperació. D’aquesta manera, el client transita de la fisioteràpia al rendiment amb seguretat i control, tot sota el mateix sostre.
Per a qui és IN Personal Training Lounge?
El centre està pensat per a persones de qualsevol edat que busquin una atenció individualitzada en un entorn tranquil i cuidat. Des de principiants que volen millorar la seva forma física, fins a persones amb lesions, esportistes amateurs o professionals que necessiten una preparació específica.
“Entrenes al teu ritme, amb privacitat i comoditat. El nostre objectiu és guiar-te cap a una versió més saludable, forta i equilibrada de tu mateix”, comenta Àlex Vilalta, Responsable de sala.
Vols provar-ho?
Demana la teva primera sessió de valoració gratuïta escrivint a girona@personaltraininglounge.com o a través del Whatsapp 614 11 86 03 o a través del nostre calendari https://www.personaltraininglounge.com/reservar-cita-en-girona/ i comença a transformar la teva salut en un espai únic i 100% dedicat a tu.
- Web: https://www.personaltraininglounge.com/
- Instagram: @personaltraininglounge
