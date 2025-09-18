La Seguretat Social revoluciona la jubilació: així canviarà el càlcul de la teva pensió a partir del 2026
El nou sistema dual permetrà descartar els pitjors mesos de cotització i millorar la pensió de les persones amb trajectòries laborals irregulars
A partir de l’1 de gener del 2026, la Seguretat Social introduirà un nou mètode de càlcul de les pensions de jubilació que afectarà especialment les persones que estan a punt de retirar-se. L’objectiu és fer més just el sistema per a treballadors amb períodes d’atur o ocupació inestable.
Actualment, la pensió es calcula amb les bases de cotització dels últims 25 anys (300 mesos), dividint el total entre 350. Aquest mètode pot reduir la quantia final de la pensió si hi ha mesos amb sous baixos o sense cotitzar.
El nou sistema proposa sumar les 302 millors bases de cotització dels últims 304 mesos (25 anys i 4 mesos) i dividir-les entre 352,33. Això permetrà eliminar els mesos més desfavorables i reduir l’impacte de períodes sense feina o amb salaris baixos en el càlcul final.
El canvi s’aplicarà de forma progressiva fins al 2044:
- El 2026, les persones que es jubilin podran triar entre el sistema actual i el nou.
- El 2027, es tindran en compte 304 mesos i s’exclouran les 4 bases més baixes.
- L’objectiu és que, el 2044, es considerin els 27 millors anys dels 29 anteriors a la jubilació, descartant els dos més dolents.
Aquesta reforma busca garantir pensions més justes i ajustades a la carrera laboral real de cada treballador.
