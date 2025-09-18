T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'ajuda forma part de l'Ingressos Mínim Vital (IMV) i està destinada a persones vulnerables d'entre 23 i 65 anys que compleixin els requisits establerts

Bruna Segura

Girona

La Seguretat Social ofereix una ajuda econòmica de fins a 1.500 euros a persones nascudes entre el 1960 i el 2002, sempre que compleixin les condicions per accedir a l’Ingressos Mínim Vital (IMV), una prestació destinada a garantir uns ingressos mínims als col·lectius més vulnerables.

Segons dades del 2023, més de 16,3 milions de persones a l’Estat s’han beneficiat de subsidis públics, i més de 2,3 milions reben actualment l’IMV, segons el Ministeri de Seguretat Social.

Per optar-hi, cal complir els següents requisits:

  • Tenir entre 23 i 65 anys (també poden accedir-hi joves de 18 a 22 anys que hagin viscut en centres de protecció de menors).
  • Haver tingut residència legal i efectiva a l’Estat espanyol i haver viscut de manera independent almenys dos anys abans de la sol·licitud.
  • Acreditar una situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, que els ingressos anuals siguin inferiors a 20.353,62 € anuals (1.449,39 € mensuals) en el cas d’un adult sol.

La quantia garantida de l’IMV és de 658,81 € mensuals, i pot augmentar en funció de la unitat de convivència (per exemple, 115 € extra per cada menor de 3 anys) o si hi ha beneficiaris amb discapacitat.

Per sol·licitar l’IMV, cal presentar:

  • DNI o NIE
  • Certificat de padró
  • Llibre de família
  • I documentació que acrediti la situació econòmica, com la darrera declaració de la renda.

Aquesta prestació pretén garantir un nivell de vida digne i contribuir a reduir la pobresa i l’exclusió social entre les persones amb menys recursos.

