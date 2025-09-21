La pregunta trampa que et fa la policia quan t'atura a la carretera i que et pot dur molts problemes
Aquesta és la recomanació dels advocats
Luis Alloza
Quan ens atura la policia, sovint ens fan dues preguntes: "Ha begut?" "On va o d'on ve?". Però aquesta tercera pregunta potser ni la coneixies: "Vostè sap per què l'hem aturat?".
No es tracta d'una qüestió fútil. Davant d'aquesta situació, la majoria dels conductors es posen nerviosos i de seguida confessen la infracció. Tot i això, els advocats recomanen mantenir la calma i indiquen quina és la millor resposta que es pot donar.
Pel que sembla, els agents llancen aquesta pregunta perquè el conductor parli i admeti haver infringit la llei. Cosa que no resulta bona idea, pel fet que com bé ens recorda el cinema: "Tot el que digui podrà ser utilitzat en contra seu". Tampoc és aconsellable dir "no ho sé", ja que pot ser interpretat com a manca de coneixement de les lleis i normes de circulació.
En aquests casos delicats, el més recomanable és respondre amb un simple, però concís "prefereixo no dir-ho", o directament dir que "no", per evitar incriminar-se i que la situació derivi en la corresponent sanció i multa de trànsit.
Què passa si insisteix?
També pot passar que l'agent pressioni el conductor perquè admeti la culpabilitat. En aquest cas, el millor és acollir-se al seu dret a no declarar contra si mateix i a no confessar-se culpable, que recull l'article 24 de la Constitució.
Tot i això, l'actitud al volant és sempre el més important. Si compleixes les normes de la DGT, garantiràs la teva seguretat i la de la resta d'usuaris, i evitaràs problemes amb l'autoritat.
- El truc japonès per perdre pes que està revolucionant les xarxes socials
- El trist desenllaç de la influencer Flor Marian: desapareguda i trobada en un hotel en estat crític amb només 23 anys
- Els Mossos reconeixen que hi ha 'un problema' amb l'establiment de bandes criminals a Girona
- T'interessa: Així és l’ajuda de 1.500 € de la Seguretat Social per als nascuts entre el 1960 i el 2002
- Una sentència condemna Santa Coloma de Farners a pagar sis milions d'euros a un particular
- Girona - Llevant (0-4)
- Investiguen una violació de fa un any a una menor al voltant del viaducte de Girona
- Desaparegut l'empresari Miguel Campoy quan navegava pel Triangle de les Bermudes: «No va caure a l'aigua»