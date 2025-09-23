Avís important als usuaris de Microsoft: adeu a Windows 10?
Actualitzar el teu ordinador serà essencial per no quedar desprotegit
Luis Miguel Mora
Microsoft està fent un seguit de canvis i aquests perjudicaran molts usuaris de Windows. En els pròxims dies és indispensable que revisis si el teu dispositiu està en la llista d'afectats, ja que el sistema operatiu de Windows 10 deixarà de rebre suport, quedant obsolet.
A partir del 14 d'octubre Microsoft deixarà d'oferir suport tècnic, actualitzacions de seguretat i pegats. Això deixa els ordinadors exposats a ciberatacs, virus i altres riscos. La recomanació dels experts és canviar el teu sistema operatiu a Windows 11 com més aviat millor, tant en terminals moderns com en dispositius més antics que tinguin la capacitat d'instal·lar aquest sistema.
Milers d'espanyols hauran d'actualitzar l'ordinador
Tot i que Windows 11 és la versió més recent del sistema operatiu i ve preinstal·lat a la majoria dels ordinadors actuals, Windows 10 continua sent molt utilitzat, especialment en PC amb alguns anys d'antiguitat. Actualment, la meitat dels ordinadors a tot el món utilitzen Windows 11, mentre que aproximadament el 45% encara opera amb la seva versió anterior.
A Espanya, hi ha més ordinadors amb Windows 10 que amb la nova actualització. Per això, els informàtics demanen que actualitzis el dispositiu si no vols tenir virus.
Què passa si no actualitzes
Els dispositius que segueixin amb Windows 10 estaran totalment indefensos. Sense pegats de seguretat ni suport tècnic, es tornen els blancs fàcils per a virus i atacs informàtics. Les empreses s'enfronten a un risc addicional: migrar després serà més costós i complex. A més, el sistema es tornarà incompatible amb noves aplicacions i funcionalitats, cosa que impactarà directament en la productivitat.
Així pots actualitzar el teu ordinador
L'actualització a Windows 11 no només és recomanable per mantenir la seguretat, sinó també per accedir a noves funcions i un millor rendiment del sistema. Molts usuaris creuen que si el seu ordinador és antic no podran fer el salt a Windows 11, però els informàtics expliquen com fer-ho:
- Descarrega l'aplicació PlayBack11 des de GitHub.
- Un cop instal·lada, caldrà obtenir un fitxer ISO oficial de Windows 11, seleccionant la versió i l'idioma des de l'opció Download via Fido.
- Després de la descàrrega, el programa guiarà l'usuari cap a l'instal·lador, on es pot triar si conservar fitxers i programes o fer la instal·lació neta.
- Finalment, només queda punxar al botó d'instal·lar per completar el procés.
- Quan més augmenten els atacs informàtics, aquesta manca de suport representa un risc important, tant per a particulars com a empreses.
Les novetats i avantatges de Windows 11
Entre les principals millores del nou sistema operatiu destaquen una interfície més moderna i simplificada, més compatibilitat amb aplicacions d'Android, noves funcions per al treball híbrid i una gestió de finestres molt més eficient. A més, Microsoft assegura que és un sistema més segur gràcies als seus requisits d'arrencada segura que inclouen en molts casos dades biomètriques com la teva cara o la teva petjada.
- S’esfondra una casa en obres a l’Escala i afecta habitatges propers
- Quatre ferits en un accident múltiple a la C-65 a Llagostera
- Almenys dos detinguts per un tiroteig a Llagostera amb un ferit
- Robatori exprés a Torroella: quatre lladres s'enduen quatre motos en dos minuts
- Catalunya s’endinsa en una tardor amb un 70% de probabilitats que faci més calor del normal i amb gran incertesa sobre les pluges
- Detinguda una conductora de 26 anys després d’envestir un cotxe dels Mossos a Riudarenes
- Cent anys esmolant al carrer de la Rutlla de Girona
- L'oposició en bloc de Santa Coloma de Farners presenta una moció de censura per treure l'alcaldia a Junts