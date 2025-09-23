Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: “Estàs perdent diners sense adonar-te’n”

L’economista recomana invertir per evitar que els estalvis es devaluïn i recorda la importància de tenir un coixí d’emergència

Bruna Segura

Girona

La inflació fa anys que erosiona el poder adquisitiu de les famílies a Catalunya. Els preus de béns i serveis han augmentat de manera constant i, segons l’expert en finances Carlos Galán (@libertad_inmobiliaria), guardar els diners al banc sense moure’ls equival a perdre valor de forma silenciosa.

Galán proposa una solució clara: invertir. Segons explica, dipositar els estalvis en un producte conservador, com ara un dipòsit bancari o deute públic, és una manera segura —encara que de baixa rendibilitat— de protegir-se davant la inflació.

Tanmateix, també apunta cap a opcions amb més risc però amb potencial de guanys superiors, com la borsa o la inversió immobiliària. En aquest cas, l’economista adverteix: “Cal tenir sempre un coixí d’emergència equivalent a sis o dotze mesos de despeses abans de posar diners en inversions més arriscades”.

Estás perdiendo dinero sin darte cuenta. Si el año pasado tenías 1.000 € en el banco… ahora solo valen 930. Así de silenciosa es la inflación. No ves que te lo quitan, pero lo estás perdiendo cada día. 💸 Una inflación del 7% te hace más pobre aunque no gastes nada. ¿Qué puedes hacer? ✅ Tener un colchón de emergencia de 6 a 12 meses de tus gastos. ✅ Y después, invertir: — Letras del tesoro o depósitos si buscas seguridad. — Bolsa o inmuebles si buscas mayor rentabilidad. No invertir también es una decisión de inversión. Y suele ser la peor. Tu dinero debería trabajar más que tú.

La seva recomanació final és clara: “La resta del capital, inverteix-lo en allò amb què et sentis còmode”.

Carlos Galán, expert en inversions, adverteix sobre la inflació: "Estàs perdent diners sense adonar-te'n"

