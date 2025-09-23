Deixa la teva roba en perfecte estat després de l'estiu: adeu, taques i desgast
L'experta ens dona les claus perquè la roba quedi perfecte
Javier Fidalgo
Durant l'estiu les nostres peces de roba poden patir major desgast per la suor, el sol o el protector solar. Així doncs, arribada la tardor és imprescindible fer un tractament per tornar a deixar la nostra roba a punt per a la pròxima temporada, evitant haver de llançar la peça per desgast o per taques que no desapareixen.
D'altra banda, les altes temperatures incrementen la proliferació de bacteris i males olors, provocant que augmentin els cicles de rentatge. En aquest context, el protector solar és un producte imprescindible als mesos més càlids.
No obstant això, pot ocasionar un efecte no desitjat a la nostra roba. Per aquest motiu, l'experta en neteja i creadora de contingut, Ale Pez, ha publicat un vídeo amb la solució per a aquest problema amb la bugada.
A la publicació, l'especialista destaca com reacciona el lleixiu amb aquesta crema. "¿Se t'ha quedat rosa una peça blanca a la qual volies treure una taca groga? T'explico per què. Generalment, a l'estiu la roba blanca entra en contacte amb el protector solar, sobretot amb les tovalloles. Aquí ve l'error: en aplicar lleixiu i en tenir protector solar, la taca es transforma en rosa".
Aquesta particular taca de color rosat es produeix a través dels components del protector solar, que provoquen una reacció química en ajuntar-se amb l'hipoclorit de sodi al lleixiu. D'aquesta manera, la taca inicial no desapareix; al contrari, sembla més visible en aquest to rosa.
"Per eliminar aquest color la deixarem al sol. Un cop eliminat el rosa, aplicarem oxigen actiu líquid sobre la peça o en pols directament a la rentadora. D'aquesta manera tornarem el blanc natural a les peces. I recorda: lleixiu a l'hivern i oxigen actiu a l'estiu", recomana l'experta.
Un remei casolà per eliminar les taques grogues de la roba blanca és utilitzar una barreja de bicarbonat de sodi i vinagre blanc. Aquesta pasta s'aplica sobre la taca, deixant actuar durant 30 minuts i rentant la peça posteriorment.
En algunes ocasions, les peces blanques no es poden recuperar. Si després de diversos cicles de rentatge veus que les taques persisteixen o el teixit es desgasta, potser és el moment de desfer-se de la peça.
