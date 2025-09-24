Emirates
Canvis per viatjar en avió a partir de l'1 d'octubre: no podràs portar això a la teva maleta
Aquests dispositius electrònics poden causar un incendi quan se sobreescalfen
Valeria Montero
La política de les aerolínies sobre l'equipatge de mà s'actualitza de forma constant. Un nou canvi està a punt d'arribar i afectarà aquelles persones que portin aparells electrònics a les seves maletes. A partir de l'1 d'octubre, Emirates prohibeix utilitzar qualsevol tipus de bateria externa als seus avions. El motiu: poden patir un sobreescalfament i provocar un incendi.
Des d'Emirates, deixen clar a quin tipus de bateries o "power banks" (el seu nom en anglès) es refereixen: són dispositius portàtils i recarregables dissenyats per proporcionar energia a altres dispositius electrònics, com telèfons intel·ligents, tauletes, ordinadors portàtils i càmeres. Els clients d'Emirates podran continuar portant un carregador portàtil a bord, no podran utilitzar-lo a la cabina de l'avió, ni per carregar dispositius amb la bateria externa ni per carregar-los amb la font d'alimentació de l'avió.
La solució: carregar els dispositius abans de volar o aprofitar les preses de corrent de l'avió.
Risc d'incendis
En els últims anys s'ha produït un augment significatiu del nombre de clients que utilitzen bateries externes, la qual cosa ha donat lloc a un increment dels incidents relacionats amb bateries de liti a bord, tal com informen des d'Emirates. Aquestes bateries són d'ions liti o polímer de liti. Aquest material, si se sobrecarrega o s'espatlla, pot produir-se un "sobreescalfament" i causar un incendi.
La majoria dels telèfons que funcionen amb bateries de liti tenen un sistema intern que afegeix lentament corrent a la bateria per evitar la sobrecàrrega, però molts carregadors portàtils bàsics poden no comptar amb aquesta mesura de seguretat.
