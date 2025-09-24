L'error que molts cometen en viatjar!
Ets dels que no engeguen mai el mode avió del telèfon mòbil?
Maria Rueda
Tenim la sort que podem viatjar durant tot l'any. Segons l'època o el destí el bitllet serà més car o més barat. En aquest article t'ensenyarem a detectar els costos encoberts que et suposaran una despesa extra.
Una opció per estalviar costos és connectar-se a wifis gratuïts, sigui a bars, hotels o fins i tot molts aeroports internacionals.
Però això pot tenir l'efecte contrari i arribar a rebre factures telefòniques descomunals, cosa que passa amb poca freqüència: tornes de viatge i t'adones que has pagat de més.
Mode avió
Això és perquè potser se t'ha oblidat activar el mode avió al mòbil en sortir del país. I és que el telèfon continua utilitzant el roaming de dades en segon pla si no s'activa el mode avió.
Per evitar que això passi, has de deixar el mode avió activat durant tot el viatge, cosa que evitarà que el teu telèfon faci ús de les dades mòbils si les tens activades en segon pla o si les actives per error.
Sense connexió
A més, el mode avió permet utilitzar funcions sense connexió, com ara la càmera, estalviar bateria, jugar a jocs que tinguis descarregats... i activar qualsevol wifi gratuït. És a dir, no cal treure el mode avió per connectar-te a una xarxa wifi durant el viatge.
Per això, la recomanació és clara: no treguis el mode avió durant tot el viatge per evitar que, en una distracció, se't connectin les dades mòbils i vegis augmentada la factura.
