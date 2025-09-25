Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Gonzalo Bernardos: La clau per a un bon futur a Espanya és el mercat immobiliari

"Per mi, la meritocràcia existeix"

Gonzalo Bernardos

Gonzalo Bernardos / Imatges NORESTE

Ricardo Castelló

Espanya és un país on hi ha molta desinformació envers l'economia. Amb això ens referim que els ciutadans no tenim totes les eines necessàries per entendre o actuar de primera mà amb els nostres diners. Gonzalo Bernardos, economista i professor de la Universitat de Barcelona, col·labora activament amb diversos programes de televisió. En aquest cas, va comparèixer a 'LaSexta Xplica' i va debatre sobre les herències, els joves i les desigualtats.

A l'inici del debat, Verònica Sanz va preguntar a l'economista la qüestió següent: "El fet d'heretar acaba amb la meritocràcia i l'esforç?". En aquell instant, Bernardos no va dubtar a confessar que "depèn", pel fet que cada comunitat autònoma té una situació diferent.

Una és Catalunya, ja que "hi havia moltíssimes empreses tèxtils: unes van desaparèixer i altres es van vendre, però les famílies van mantenir la riquesa". Per això, "moltes persones que van heretar no han treballat".

Tot i això, l'economista va revelar que "hi ha altres persones que venien de famílies pobres i han millorat notablement". Sobre la qüestió de Sanz, Bernardos ha manifestat que "per mi, la meritocràcia existeix".

"Moltíssims que formem part de la generació del 'baby boom' hem agafat i ens hem fet a nosaltres mateixos gràcies a l'esforç, als estudis i a la meritocràcia", va exposar al plató de televisió de LaSexta.

El mercat immobiliari, clau per al futur d'Espanya

Pel que fa al mercat immobiliari a Espanya, Bernardos va destapar que cal anar amb compte, ja que "és la principal font de riquesa dels espanyols. Segons l'INE, el 79% de la riquesa ve del mercat immobiliari i el 41% és la casa on un viu".

Sobre el motiu pel qual ara hi ha més persones riques a Espanya que en el passat, el professor de la Universitat de Barcelona va declarar que és perquè "molta gent va invertir en immobles i aquesta inversió ha rendit molt".

Per resoldre el tema, Bernardos va revelar que "Espanya és més rica que Alemanya", ja que els espanyols inverteixen en immobles i els alemanys en renda fixa. Tot i això, la situació canvia amb els salaris.

