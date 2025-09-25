Gonzalo Bernardos: La clau per a un bon futur a Espanya és el mercat immobiliari
"Per mi, la meritocràcia existeix"
Ricardo Castelló
Espanya és un país on hi ha molta desinformació envers l'economia. Amb això ens referim que els ciutadans no tenim totes les eines necessàries per entendre o actuar de primera mà amb els nostres diners. Gonzalo Bernardos, economista i professor de la Universitat de Barcelona, col·labora activament amb diversos programes de televisió. En aquest cas, va comparèixer a 'LaSexta Xplica' i va debatre sobre les herències, els joves i les desigualtats.
A l'inici del debat, Verònica Sanz va preguntar a l'economista la qüestió següent: "El fet d'heretar acaba amb la meritocràcia i l'esforç?". En aquell instant, Bernardos no va dubtar a confessar que "depèn", pel fet que cada comunitat autònoma té una situació diferent.
Una és Catalunya, ja que "hi havia moltíssimes empreses tèxtils: unes van desaparèixer i altres es van vendre, però les famílies van mantenir la riquesa". Per això, "moltes persones que van heretar no han treballat".
Tot i això, l'economista va revelar que "hi ha altres persones que venien de famílies pobres i han millorat notablement". Sobre la qüestió de Sanz, Bernardos ha manifestat que "per mi, la meritocràcia existeix".
"Moltíssims que formem part de la generació del 'baby boom' hem agafat i ens hem fet a nosaltres mateixos gràcies a l'esforç, als estudis i a la meritocràcia", va exposar al plató de televisió de LaSexta.
El mercat immobiliari, clau per al futur d'Espanya
Pel que fa al mercat immobiliari a Espanya, Bernardos va destapar que cal anar amb compte, ja que "és la principal font de riquesa dels espanyols. Segons l'INE, el 79% de la riquesa ve del mercat immobiliari i el 41% és la casa on un viu".
Sobre el motiu pel qual ara hi ha més persones riques a Espanya que en el passat, el professor de la Universitat de Barcelona va declarar que és perquè "molta gent va invertir en immobles i aquesta inversió ha rendit molt".
Per resoldre el tema, Bernardos va revelar que "Espanya és més rica que Alemanya", ja que els espanyols inverteixen en immobles i els alemanys en renda fixa. Tot i això, la situació canvia amb els salaris.
- Un jove apareix sense vida en un bosc de Lloret: es podria tractar d'un desaparegut
- Un gironí intenta batre un Rècord Guinness amb la trobada de Marcs 'més gran de la història
- Carta de Salellas als veïns de Tomàs Mieres: 'Molts us heu adreçat per preguntar al voltant de la inseguretat...
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- La ruta de la Catalunya Nord que és un somni pels amants del senderisme
- Alba Flores, actriu: «No vaig demanar que em diguessin Flores; mai vaig tenir cap altra opció»
- El guanyador de l'Olla de Núria que aspira a ser metge
- Empresaris catalans i valencians pressionen el govern espanyol perquè eviti més retards en el corredor mediterrani