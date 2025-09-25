Quant cobra un locutor de ràdio? Aquest és el sou aproximat
Els sous varien segons si es treballa en plantilla o com a autònom, amb diferències notables entre projectes i experiència
La professió de locutor de ràdio continua sent una de les més reconegudes en el món de la comunicació. Tot i això, els salaris no són uniformes i depenen de la manera en què es treballa.
En el cas dels locutors assalariats en cadenes mitjanes i amb experiència, el sou anual mitjà se situa al voltant dels 27.650 euros bruts, és a dir, uns 1.500 euros nets mensuals. Dades recents indiquen que 4 de cada 5 locutors cobren entre 1.397 i 2.781 euros bruts al mes, en funció de l’experiència i les responsabilitats.
Els autònoms, en canvi, tenen una situació més variable. Una intervenció breu de fins a mig minut es pot pagar entre 40 i 120 euros, mentre que projectes més extensos poden generar ingressos d’entre 100 i 360 euros. A més, les locucions per a televisió, xarxes socials o altres plataformes poden suposar retribucions encara més altes.
En resum, els locutors vinculats a mitjans estables solen moure’s entre 1.500 i 2.500 euros bruts mensuals, mentre que els autònoms depenen totalment dels projectes que aconsegueixen.
