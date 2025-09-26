Avís del Tribunal Superior sobre la jubilació: Et podrien multar amb 27.000 euros per aquest error
Un jubilat ha estat sancionat per treballar mentre cobrava una pensió per incapacitat, fet que ha comportat la suspensió immediata de la prestació i l’obligació de retornar els cobraments indeguts
La Seguretat Social no només gestiona les pensions, sinó que també actua com a mecanisme de control davant possibles irregularitats en matèria de jubilació i incapacitat. Un cas recent, resolt pel Tribunal Superior, ha establert un precedent significatiu.
Un jubilat sancionat amb més de 26.000 €
Un home que cobrava una pensió per incapacitat des del 2012 va decidir treballar en una activitat no permesa per la llei. Aquesta acció va vulnerar la norma que estableix que la pensió de jubilació o incapacitat és incompatible amb treballs remunerats, excepte en supòsits molt concrets.
El resultat: una sanció de 26.096,51 €, la suspensió immediata de la pensió i l’obligació de retornar tots els imports percebuts de manera indeguda.
Per què és important aquest cas?
El problema no és només treballar, sinó fer-ho en un lloc no contemplat a les excepcions legals. El tribunal ha remarcat que ignorar aquestes limitacions pot comportar multes elevades i la pèrdua del dret a prestació.
Conseqüències i advertència general
Aquest cas serveix d’advertència clara per a qualsevol pensionista, també a Catalunya i a les comarques gironines:
- Abans d’iniciar una activitat laboral, cal comprovar si és compatible amb la pensió.
- Els ingressos no declarats o les feines no permeses poden ser detectats i sancionats.
- Les multes poden arribar als 27.000 €, a més de la devolució dels cobraments indeguts.
El Tribunal recorda que estar ben informat i actuar dins la legalitat és la millor manera d’evitar sancions que poden posar en risc el futur econòmic del pensionista.
