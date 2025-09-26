Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
Fer un testament evita conflictes familiars, però redactar-lo a la lleugera pot provocar problemes administratius, fiscals o que el patrimoni no arribi a qui es vol
Cada vegada més persones decideixen deixar per escrit la seva voluntat per evitar conflictes entre hereus. El testament és una eina legal útil per donar seguretat a la família, però fer-lo sense previsió pot tenir conseqüències inesperades. A continuació, les tres equivocacions que es repeteixen amb més freqüència, segons l'advocada especialitzada Laura Lobo.
Error 1: pensar que n'hi ha prou repartint la herència
Moltes persones escriuen fórmules simples —«la meitat per a cada fill» o «tot per a X»— sense anticipar escenaris. Si els hereus són menors quan es produeix el decés, la gestió del patrimoni recaurà en qui legalment assumeixi la representació; això pot no coincidir amb la persona que l'autor del testament tenia en ment. També cal preveure què passa si es deixa part a nets menors: al final seran els seus progenitors els qui gestionin aquests béns. Anticipar situacions familiars i fixar dispositius concrets al testament evita conflictes futurs.
Error 2: oblidar l’impacte fiscal
Un testament no només reparteix béns: també genera obligacions fiscals. En el cas de Catalunya —i a les comarques gironines— entren en joc impostos com l'Impost de Successions i la possible plusvàlua municipal si hi ha immobles. Una mínima planificació en vida —reordenar titularitats, estudiar donacions o establir llegats concrets— pot reduir la càrrega fiscal i facilitar que l'herència sigui assumible pels beneficiaris.
Error 3: creure que la llei ho impedeix tot
Hi ha la percepció que la legítima i els hereus forçosos constrenyen qualsevol decisió. Però el marc jurídic permet instruments que amplien la capacitat de decidir: legats, substitucions fideïcomissàries i la designació d'administradors per a hereus menors, entre d'altres. Allunyar-se del "testament estàndard" i utilitzar aquestes figures permet modelar la transmissió segons la voluntat real.
Com deixar un testament a prova de conflictes
- Definiu què passarà si els hereus són menors o incapacitats.
- Estudieu les bonificacions i particularitats fiscals aplicables a Catalunya i, si cal, consulteu recursos locals a les comarques gironines.
- Utilitzeu instruments com legats o substitucions per concretar voluntats concretes.
- Designeu administradors o tutors amb regles clares i límits definits.
- Actualitzeu el testament després de naixements, separacions, canvis de convivència o compres importants.
Un apunt sobre mascotes: el teu gos no pot heretar de manera directa a Catalunya, però existeixen fórmules legals per protegir-lo (per exemple, llegats destinats a la cura o la designació d'una persona responsable amb fons assignats). Consultar un especialista permet adaptar aquestes solucions al context local.
Un testament no és un paperwork per "sortir del pas": és la mesura que assegura que el patrimoni reflecteixi la història i les decisions de cadascú. Com més es treballin els detalls avui, menys sorpreses hi haurà demà.
