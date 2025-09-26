El manual del bon boletaire: 19 consells imprescindibles
Amb l’afluència massiva als boscos del Berguedà i d’altres comarques gironines a la tardor, es recorda la importància de protegir l’entorn i garantir-ne la sostenibilitat
Girona
La tardor és temporada alta de bolets a Catalunya i, especialment, al Berguedà i a les comarques gironines. Davant l’augment de visitants als boscos, la Penya Boletaire de Berga ha publicat un manual amb 19 consells clau per mantenir el respecte i la cura del medi natural.
Bones pràctiques bàsiques al bosc
- No fer foc ni llençar burilles: el risc d’incendi és molt alt.
- No embrutar: tota brossa s’ha de dur a casa o deixar-la als contenidors dels pobles, separada correctament.
- No portar vidre: si es trenca pot provocar foc amb l’efecte lupa.
- No deixar rastre: un bon boletaire surt del bosc tal com l’ha trobat.
Com recollir els bolets correctament
- Les setes s’han de collir amb navalla, deixant el peu a terra.
- Cal palpar el sòl en lloc d’arrencar l’herba.
- No agafar bolets desconeguts i, en cas de dubte, deixar-los.
- Respectar els bolets no comestibles: tenen un paper en l’ecosistema i no cal malmetre’ls.
- Utilitzar cistells de vímet perquè les espores tornin al bosc. No bosses de plàstic.
Respecte per l’entorn i la pagesia
- No circular amb vehicles motoritzats fora de les pistes forestals principals.
- No travessar prats o camps conreats ni molestar el bestiar. Si cal obrir una tanca, s’ha de tornar a tancar.
- No aparcar dins de prats ni malmetre pastures o collites.
- Mantenir lliures camins i pistes, imprescindibles per a la feina diària de la gent que viu al bosc.
- Ser respectuós amb les cases habitades i no causar molèsties.
Seguretat al bosc
- Buscar un punt de referència per orientar-se i aturar-se en cas de boira fins que es dissipi.
- En cas d’accident o desorientació, trucar al 112.
- No recollir llenya ja tallada: sol tenir propietari.
Consells especialitzats
- Escoltar els consells dels agents rurals i de la Generalitat, així com de les associacions micològiques catalanes.
- Els boletaires experimentats solen ajudar davant dubtes o imprevistos: val la pena seguir-ne els consells.
