Els perills de la tornada a l'escola amb dispositius mòbils segons l'expert
Establir límits clars segons l'edat és fonamental
Luis Miguel Mora
Des de fa uns quants anys, els mòbils s'han anat introduint en la nostra societat per quedar-se i canviar la vida de tots els ciutadans, petits i grans. Ara viure sense mòbil és com viure sense respirar. Sembla una metàfora molt exagerada, però realment no ho és tant. Si traiem el telèfon de les nostres vides, hi haurà molta gent que tindrà crisis ansioses, entre altres. Així doncs, donar el telèfon als més petits de la casa és recomanable? I amb la tornada a l'escola, els ordinadors, les tauletes i els mòbils?
L'ús excessiu de dispositius mòbils a edats primerenques està relacionat amb dificultats per concentrar-se, alteracions en el son i una interacció menor amb el seu entorn. Perquè no passi això, els pares i professors tenen un paper crucial a establir límits i fomentar activitats que no impliquin l'ús de pantalles. Així, es podran reforçar les relacions socials i familiars.
Aquesta desconnexió digital es converteix en un repte quan els mòbils, tauletes o ordinadors són presents en totes les etapes educatives.
Els nens estan més connectats a edats primerenques
Diversos estudis apunten que l'edat mitjana en què un nen rep el primer mòbil ronda els 11 anys, encara que el contacte amb pantalles comença molt abans. Segons dades de l'INE, més del 65% dels menors entre 10 i 15 anys tenen un smartphone, i un percentatge significatiu utilitza dispositius electrònics fins i tot abans dels sis anys. Aquesta tendència preocupa els pediatres i els educadors, que alerten de l'impacte en el rendiment escolar i en la salut física i emocional dels menors.
El que recomana l'infermer Jorge Àngel
L'infermer Jorge Àngel insisteix en la importància d'establir límits clars segons l'edat. L'expert és molt clar, i demana que “de zero a sis anys, el temps de pantalles hauria de ser zero: ni mòbil, ni tauleta, ni consoles”. Segons explica, en aquesta etapa el desenvolupament neuronal i la imaginació es veuen afavorits pel joc lliure i la interacció amb l'entorn, no per dispositius electrònics.
Entre els set i els dotze anys, la recomanació és que l'ús de pantalles sigui inferior a una hora diària, incloent-hi tant el temps dedicat a l'escola com als deures. L'especialista adverteix que excedir aquest límit pot afectar l'aprenentatge, la visió i la conducta.
A partir de la franja de tretze a setze anys, el temps aconsellat és menys de dues hores al dia, sempre controlat pels pares i prioritzant activitats que no impliquin pantalles. D'aquesta manera, l'infermer explica que es pot combatre l'addicció anomenada "pantallisme", el sedentarisme, l'aïllament social i els problemes emocionals.
Jorge Àngel subratlla que no es tracta només de limitar la quantitat de temps, sinó també ensenyar-ne un bon ús. Els nens han d'evitar dispositius als àpats, mantenir-los fora de l'habitació durant la nit i fomentar moments de desconnexió digital en família.
