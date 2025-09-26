La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
Les persones que decideixen no tenyir-se i mostrar "l'envelliment" són d'aquesta manera
Cloe Bellido
Tenir canes, un aspecte visual molt bonic o lleig, senyal de maduresa o no, segons com es vegi. Hi ha persones joves que tenen cabells blancs, en canvi, n'hi ha de grans que quasi no tenen canes. Per norma general, com més grans més canes surten, això és senyal d'envelliment, però no per això estem passant de joves a persones grans. El nostre caràcter determinarà què fer en aquesta situació: tenyir-se o deixar que els cabells blancs apareguin i acceptar-los?
Quin significat dona la psicologia al segon? La doctora Becca Levy, professora de psicologia i epidemiologia de la Universitat de Yale, explica com afecta la percepció de l'envelliment natural a la qualitat de vida.
Levy ha investigat com influeixen els estereotips sobre l'envelliment a la salut: "Quan les persones internalitzen imatges positives sobre l'envelliment, tendeixen a viure més i en millor estat".
Una oportunitat per acceptar el procés d'envelliment natural
Segons explica el mitjà 'Self', especialitzat en salut i cura personal, moltes persones veuen als cabells blancs una oportunitat per acceptar el seu procés natural d'envelliment i mostrar-se autèntiques, desafiant les normes socials que valoren la joventut.
Durant el confinament per la COVID-19, no es podia anar a la perruqueria i, moltes dones van començar a deixar créixer els seus cabells blancs i hi van trobar una forma d'apoderament i alliberament personal.
Des del portal 'Eatingwell' destaquen una cosa semblant: "Algunes dones opten per no tenyir-se com una forma de protesta contra els estàndards de bellesa que exigeixen una aparença juvenil constant".
La bellesa no és limitada per l'edat. El gris es pot convertir en un símbol d'experiència, identitat i presència.
Una cerca de l'autenticitat
Hi ha un altre aspecte que també hi juga un paper determinant: el benestar emocional. Deixar de tenyir-se pot alleujar la pressió de mantenir una imatge fixa, cosa que comporta una reducció de l'estrès i una millora en la salut mental.
Vanessa Cecil, professora a la Universitat d'Exeter, va dur a terme un estudi anomenat "Edatisme i cabells blancs: les dones grans han d'escollir entre sentir-se autèntiques i semblar competents?", on s'explica que "a les societats occidentals, l'anciana és un personatge poc desitjable, se la veu com a incompetent, si és que se la veu".
Però ara, davant dels estàndards impossibles de ser naturals i romandre joves per sempre, sorgeixen dones que busquen l'autenticitat", va explicar a la web 'We Life'.
Tot i que majoritàriament són les dones les que es tenyeixen per ocultar-les, la veritat és que cada cop més hi ha persones que ja no ho fan, com a forma d'acceptació d'un mateix, empoderament i benestar emocional.
