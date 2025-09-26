Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
La fusteria viu un moment d’auge gràcies a la construcció, les reformes i la demanda de fusta sostenible
Contràriament a la creença general, la fusteria és avui un dels oficis més sol·licitats. Tant en obra nova i rehabilitacions com en la creixent demanda de materials sostenibles i eficients, els fusters tenen un paper clau en el mercat laboral del 2025.
Sou mitjà dels fusters
El salari d’un fuster a Catalunya se situa entorn dels 20.000 € bruts anuals, tot i que la xifra pot variar segons diversos factors:
- Experiència: els professionals amb més anys d’ofici poden superar els 30.000 € anuals.
- Tipus d’activitat: els autònoms depenen de la quantitat i dimensió dels projectes.
- Localització: en zones amb més pressió del mercat o cost de vida més alt, com les àrees metropolitanes, els sous solen estar per sobre de la mitjana.
El repte del relleu generacional
Tot i l’alta demanda, el sector pateix una manca de joves formats que vulguin dedicar-s’hi. Moltes empreses tenen dificultats per cobrir vacants i això pot provocar que els salaris tendeixin a pujar en els propers anys.
La pandèmia, les noves normatives ecològiques i la industrialització de la fusta han reforçat la necessitat d’aquest ofici, però la manca de relleu preocupa especialment al món rural i a les comarques gironines.
Un ofici amb futur
Malgrat les dificultats, la fusteria continua sent un ofici amb sortides professionals i alta demanda. Les previsions apunten que, en el context de la construcció sostenible, la necessitat de fusters qualificats anirà a més i que aquells que apostin per la professió tindran bones oportunitats laborals i econòmiques.
