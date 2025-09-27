L'experiència d'una espanyola al país de Trump: "Quina benedicció el somni americà!"
Viatjar o viure als Estats Units pot tenir greus conseqüències econòmiques i mèdiques
Ricardo Castelló
Viatjar agrada a la majoria, ja no sabem si per conèixer noves cultures o per fer-se selfies i penjar-ho a les xarxes socials, però això va al gust del consumidor. Un dels països que crida l'atenció a l'hora de viatjar és els Estats Units.
Fa un mes, la creadora de contingut Cristina Fernández, una jove espanyola que era a Miami, va voler compartir la seva experiència amb el sistema sanitari nord-americà en un vídeo de TikTok.
"Al capítol d'avui de vivent el somni americà, què portem avui? Una factura del Miami-Dade Fire Rescue. Fa dues setmanes aproximadament vaig estar a l'hospital", va començar dient.
La jove espanyola va explicar que va ser "una urgència mèdica", ja que va haver de recórrer a l'ambulància. Per això, dies més tard va rebre la factura del servei sanitari al seu domicili.
La creadora de contingut va detallar que la urgència de l'ambulància li va costar un total de 800 dòlars (682,40 euros). També li van cobrar el desplaçament fins a arribar a l'hotel.
"15 dòlars la milla" aquesta va ser "la distància que va haver de recórrer l'ambulància, des d'on em van haver de recollir fins a l'hospital. En fer l'ambulància 3 milles en total, el preu que va pagar són 45 dòlars (38,38 euros).
D'altra banda, li van cobrar el monitoratge cardíac: "Era una emergència, no sabien si m'estava donant un infart. 25 dòlars (21,32 euros)".
L'última despesa que va haver de pagar va ser per suplements terapèutics, ja que li van haver d'injectar medicaments: “Menys 25 dòlars”. "Total de la factura, 895 dòlars (763,46 euros)", va exposar els seus seguidors.
La noia és conscient que encara li queden coses per pagar: "No vull saber quan m'arribi la factura de l'hospital. Quina benedicció el somni americà!".
