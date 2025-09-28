L'efecte sonder: la psicòloga Elisabeth Clapés ens explica com n'és de bo aquest efecte
"Aquesta sensació ens ajuda a posar en pràctica la humanitat i l'empatia"
Cloe Bellido
La majoria de les persones vivim el dia a dia, sense pensar en el demà. A més, parar consciència del que estem fent en cada moment sembla ser molt complicat. Fem les coses per rutina o inèrcia. A més, la sobre estimulació constant fa que no tinguem temps en parar-nos a reflexionar. Però, què passa quan ens aturem, mirem al voltant i ens adonem del que realment hi ha al costat o qui hi ha al costat?
Els experts criden a adonar-se d'aquest efecte 'sonder', que és quan prenem consciència de la gent que ens envolta i que cadascun d'ells, igual que nosaltres, té una vida, problemes, inquietuds, somnis...
D'aquest efecte en parla la psicòloga Elisabeth Clapés al seu perfil de TikTok, on compta a finals d'agost amb més de 600.000 seguidors: "Aquesta sensació ens ajuda a posar en pràctica la humanitat i l'empatia".
L'efecte 'sonder'
L'efecte 'sonder' és el nom que se li ha donat a la sensació sobtada d'adonar-nos que cada persona té una vida tan important i profunda com la nostra, explica Clapés: "La sensació que ens envaeix quan ens adonem que vivim envoltats d'històries complexes i profundes. Que, en absolut, en som els protagonistes".
"Aquesta sensació ens ajuda a posar en pràctica la humanitat i l'empatia, a ser conscients que els altres mereixen la mateixa compassió i simpatia amb què esperem ser tractats nosaltres", diu la psicòloga.
"Estem envoltats de persones amb històries"
És per això que és important saber que cada persona és un món, amb les seves històries, situacions i lluites: “Estem envoltats de persones, històries complexes, processos de dol i malalties cròniques, males notícies i preocupacions, decisions difícils...”.
"Estem envoltats de persones que pateixen igual que nosaltres, també d'amor, de benvingudes, de retrobaments, de decisions encertades de llàgrimes d'alegria...". "També estem embolicats entre milers d'històries. I la més important no és la nostra. Cal recordar-ho cada dia", recomana.
"Sigues amable", avisa la psicòloga, perquè mai sabem que pot estar passant per la ment de la gent que tens al davant. "Alguna vegada has pensat en la quantitat de coses que et podria explicar cada persona amb qui et creues?", es pregunta.
- Compte: Aquests són els tres errors més comuns quan es fa un testament
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Exoneren un gironí d'un deute de més de 333.000 euros per dificultats econòmiques i enganys d'un assessor
- Girona - Espanyol, en directe (0-0)