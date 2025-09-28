Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L'efecte sonder: la psicòloga Elisabeth Clapés ens explica com n'és de bo aquest efecte

"Aquesta sensació ens ajuda a posar en pràctica la humanitat i l'empatia"

Efecte sonder

Efecte sonder / freepik

Cloe Bellido

La majoria de les persones vivim el dia a dia, sense pensar en el demà. A més, parar consciència del que estem fent en cada moment sembla ser molt complicat. Fem les coses per rutina o inèrcia. A més, la sobre estimulació constant fa que no tinguem temps en parar-nos a reflexionar. Però, què passa quan ens aturem, mirem al voltant i ens adonem del que realment hi ha al costat o qui hi ha al costat?

Els experts criden a adonar-se d'aquest efecte 'sonder', que és quan prenem consciència de la gent que ens envolta i que cadascun d'ells, igual que nosaltres, té una vida, problemes, inquietuds, somnis...

D'aquest efecte en parla la psicòloga Elisabeth Clapés al seu perfil de TikTok, on compta a finals d'agost amb més de 600.000 seguidors: "Aquesta sensació ens ajuda a posar en pràctica la humanitat i l'empatia".

L'efecte 'sonder'

L'efecte 'sonder' és el nom que se li ha donat a la sensació sobtada d'adonar-nos que cada persona té una vida tan important i profunda com la nostra, explica Clapés: "La sensació que ens envaeix quan ens adonem que vivim envoltats d'històries complexes i profundes. Que, en absolut, en som els protagonistes".

"Aquesta sensació ens ajuda a posar en pràctica la humanitat i l'empatia, a ser conscients que els altres mereixen la mateixa compassió i simpatia amb què esperem ser tractats nosaltres", diu la psicòloga.

"Estem envoltats de persones amb històries"

És per això que és important saber que cada persona és un món, amb les seves històries, situacions i lluites: “Estem envoltats de persones, històries complexes, processos de dol i malalties cròniques, males notícies i preocupacions, decisions difícils...”.

"Estem envoltats de persones que pateixen igual que nosaltres, també d'amor, de benvingudes, de retrobaments, de decisions encertades de llàgrimes d'alegria...". "També estem embolicats entre milers d'històries. I la més important no és la nostra. Cal recordar-ho cada dia", recomana.

@esmipsicologa

“EFECTO SONDER” es el nombre que se le ha dado a la sensación repentina de darnos cuenta de que cada persona tiene una vida tan importante y profunda como la nuestra. A la sensación que nos invade cuando nos damos cuenta de que vivimos rodeados de historias complejas y profundas. De que, en absoluto, somos los protagonistas. Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía, a ser conscientes de que los demás merecen la misma compasión y simpatía con la que esperamos ser tratados nosotros. Estamos rodeados de personas. De historias complejas. De procesos de duelo y de enfermedades crónicas. De malas noticias y de preocupaciones. De decisiones difíciles. Estamos rodeados de personas que sufren igual que nosotros. También de amor, de bienvenidas. De reencuentros, de decisiones acertadas. De lágrimas de alegría. Estamos rodeados de emociones. Y de historias. Y la más importante no es la nuestra. Cabe recordarlo cada día. Sé amable. Nunca sabes. ¿Alguna vez has pensado en la cantidad de cosas que podría contarte cada persona con la que te cruzas? 🩷🩷🩷🩷🩷 Este es un fragmento de nuestro podcast @talycomosomos.podcast. Podéis encontrar el episodio completo en YouTube y Spotify ♡ 🩷🩷🩷🩷🩷 Créditos: 1º video: jolens396 vía TikTok 2º video: it_girl_guide vía TikTok

♬ In This Shirt - The Irrepressibles

"Sigues amable", avisa la psicòloga, perquè mai sabem que pot estar passant per la ment de la gent que tens al davant. "Alguna vegada has pensat en la quantitat de coses que et podria explicar cada persona amb qui et creues?", es pregunta.

