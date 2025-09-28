És possible “marcar” abdominals sense anar al gimnàs? Les 5 cirurgies que triomfen entre els homes
Les parts del cos que més preocupen els nois són l’abdomen, els glutis i la cara. Aquí expliquem les cinc cirurgies amb més èxit entre els pacients masculins i que ofereixen millors resultats.
Fa temps que la cirurgia estètica va deixar de ser una qüestió exclusiva de les dones. De fet, el nombre d’homes que desitgen operar-se ha augmentat els darrers anys. I ja no és cap secret que ells també volen veure’s i sentir-se millor.
Ara, amb l’imminent arribat de l’estiu, aquest desig de veure’s millor augmenta. Les parts del cos que més els preocupen són l’abdomen, els glutis i la cara.
Per això, el doctor Carlos Gullón, cirurgià plàstic a la Clínica FEMM, recomana les cinc cirurgies amb més èxit entre els pacients masculins i amb millors resultats, perquè els homes que desitgen un aspecte renovat se sentin millor amb la seva aparença.
Liposucció HD: abdominals de gimnàs… sense anar-hi
Exercitar-se intensament al gimnàs no sempre produeix els resultats desitjats, ja que l’abdomen és una de les regions més difícils de definir.
Per això, molts pacients desitgen marcar els abdominals o la famosa “V”, alhora que s’alliberen del greix localitzat que impedeix lluir aquests músculs.
Per a aquest fi, la cirurgia estètica ofereix la liposucció HD.
En concret, el doctor Gullón recomana la liposucció HD amb BodyTite.
“Aquesta lipoescultura actua sobre diverses zones amb molts beneficis. En homes, les més habituals són la reducció dels flancs i la marcació abdominal”, explica el doctor.
Entre els avantatges d’aquest procediment destaca que les cicatrius són molt petites, així que no es percebran fàcilment. I, el més important, la recuperació és ràpida, per la qual cosa el pacient podrà tornar a la seva rutina habitual en poc temps.
La liposucció és una de les cirurgies estètiques més demandades per ells.
En algunes ocasions, si els cúmuls de greix són considerables, la liposucció es pot combinar amb una abdominoplàstia per definir millor l’abdomen masculí i eliminar l’excés de pell restant. D’aquesta manera es pot modelar i harmonitzar l’aspecte abdominal.
Augment de glutis en homes per a un tren inferior reforçat
Una altra de les zones que també preocupa els homes són els glutis. Per a aquells que desitgin uns glutis reforçats, existeixen tres opcions segons el doctor Gullón:
- Implant de pròtesi
- Lipofilling
- Una combinació de les tècniques anteriors
Tot i que sembli un tractament dirigit només a dones, en el cas dels homes es potencia la silueta del múscul major, perquè l’aparença sigui musculosa i forta.
L’augment amb implants de silicona millorarà l’aspecte del glutí, augmentant les proporcions i disminuint la flacciditat.
Per a un augment més subtil, el doctor recomana el lipofilling, que permet omplir la zona superior i central per ressaltar la musculatura.
“L’ideal és combinar ambdues tècniques perquè la transició entre l’esquena i la pròtesi resulti més natural”, indica el doctor Gullón.
Faccions més masculines en una sola operació
Pel que fa als tractaments facials, els homes opten per aquelles cirurgies que permetin obtenir una major projecció al rostre i remarcar zones com la mandíbula.
En aquest cas, el doctor Carlos Gullón recomana tècniques en què participin cirurgians plàstics i maxil·lofacials junts. Així, es podrà fer un anàlisi conjunt de la cara per oferir als pacients resultats harmonitzats i complets.
Segons el doctor, “aquest anàlisi pot indicar-nos si amb rinoplàstia i mentoplàstia realitzades en una sola operació es pot aconseguir un rostre més masculí”.
Hi ha altres tractaments per aconseguir una major definició mandibular i recol·locació de maxil·lars a través de la cirurgia ortognàtica, que restableix la funció masticatòria i permet una mossegada adequada mentre es millora l’harmonia i l’estètica facial al mateix temps.
