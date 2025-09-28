El truc de la tiktoker per aconseguir un vàter perfecte
Adeu gèrmens, bacteris i taques
Gabriel Roncero
El lavabo és una estança que es neteja sovint. El seu ús és diari i això fa que hi podem trobar gèrmens, bacteris i floridura si no el cuidem. Així doncs, desinfectar-lo correctament és imprescindible. Per a fer-ho t'expliquem un senzill truc, passaràs d'un vàter regular o brut o a un de perfecte i desinfectat.
La popular 'tiktoker' Yoli (@yolandavaquitayoli) ha causat sensació a les xarxes socials amb un truc simple i efectiu que ja suma milers de reproduccions.
Aquest és el truc
Famosa pels seus consells de neteja, Yoli ha compartit al seu compte un mètode innovador que no implica l'ús de substàncies agressives. Al seu darrer vídeo, explica com netejar a fons el vàter utilitzant un material inesperat: paper de vidre a l'aigua de gra fi.
“Avui toca una neteja diferent”, comenta a l'inici del vídeo. La clau de la seva tècnica rau a utilitzar una petita porció d'aquest paper, la textura suau del qual no fa malbé les superfícies. Com a primer pas, Yoli recomana retirar l'aigua acumulada al fons del vàter amb l'ajuda de l'escombreta, cosa que facilita l'accés a les zones més problemàtiques.
Amb l'àrea clara, utilitza el paper de vidre per netejar tant les parts visibles com les més amagades del vàter, eliminant la brutícia incrustada en qüestió de segons. Segons assegura, l'esmalt queda intacte gràcies a la finor del paper de vidre a l'aigua.
Resultats sorprenents i econòmics
Després d'aplicar aquesta tècnica, la Yoli aconsella esbandir bé amb aigua i passar una baieta per retirar qualsevol residu. El resultat és un vàter brillant. A més, destaca que aquest mètode és més econòmic i accessible que molts productes químics del mercat, ja que el paper de vidre a l'aigua es pot adquirir fàcilment a qualsevol drogueria.
La publicació de Yoli ha rebut una onada de comentaris positius d'usuaris que han posat a prova el truc i s'han mostrat encantats amb la seva eficàcia. Molts destaquen que, a més de ser un mètode ràpid i senzill, no requereix un gran esforç físic ni l'ús de substàncies perjudicials.
