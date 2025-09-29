El Marroc des de 14 euros: un bitllet directe a l'aventura
Air Arabia, la principal aerolínia de baix cost a l'Orient Mitjà i el Nord de l'Àfrica, ha llançat una extraordinària promoció de venda anticipada amb grans descomptes en 1.000.000 de seients a tota la xarxa de la companyia.
De vegades, les millors aventures comencen més a prop –i per menys diners– del que imaginem. Per exemple: el Marroc. Només cal creuar la Mediterrània per descobrir un món d'aromes, colors i paisatges que semblen trets d'un altre temps. El país veí, amb els seus socs vibrants, les ciutats imperials i les platges banyades per l'Atlàntic, és més accessible que mai gràcies a la promoció “Super ofertassa de vols” d'Air Arabia, que posa a disposició dels viatgers 1.000.000 de seients des de només 14 euros per trajecte i equipatge de mà gratis fins a 10 kg!
Un viatge a l’abast de tothom (des de 14 €)
L’oferta anticipada, disponible per a reserves del 29 de setembre al 12 d’octubre de 2025, permet volar entre el 17 de febrer i el 24 d’octubre de 2026 des de Barcelona, Màlaga, Madrid, Múrcia, Bilbao i Palma de Mallorca cap a quatre aeroports marroquins: Casablanca, Tànger, Nador, Rabat i Uixda. Quatre portes d’entrada a un mateix país, cadascuna amb la seva pròpia història per explicar.
- Casablanca, la ciutat més gran i moderna del Marroc, és una cruïlla fascinant entre història i modernitat. Més enllà de la majestuosa Mesquita Hassan II, aquesta destinació convida a perdre's pels seus socs, passejar per la Corniche, explorar el barri art-decó o gaudir de les platges i animada vida nocturna.
- Tànger, ciutat literària i bohèmia davant del mar, sedueix amb els seus carrerons històrics, cafès amb encant i vistes a l'estret de Gibraltar.
- Rabat, capital elegant, combina medines tranquil·les, palaus i jardins amagats que conviden a recórrer la seva història amb calma.
- Nador, al costat de la llacuna de Nador, ofereix platges i passejades al costat del mar per als que busquen natura i tranquil·litat.
Viure més, gastar menys amb Air Arabia
Air Arabia, aerolínia de baix cost líder a l'Orient Mitjà i Nord de l'Àfrica, opera més de 200 rutes internacionals des dels seus hubs als Emirats Àrabs, el Marroc i Egipte. El seu compromís: oferir comoditat, fiabilitat i preus imbatibles per atresorar experiències de viatge excepcionals.
Els bitllets de la campanya "Super ofertassa de vols" ja estan disponibles a airarabia.com. Toca triar destinació, preparar la maleta (recorda que les tarifes d’Air Arabia inclouen equipatge de mà gratuït fins a 10 kg) i deixar-se seduir pel ritme i l’hospitalitat del Marroc.
- Mor un lladre en saltar de la furgoneta en marxa i bolcar-li el vehicle a sobre a l'N-II a Maçanet de la Selva
- La psicologia respon: tens canes i no et tenyeixes?
- Polèmica pel cartell de la Festa Major de Banyoles: el Bisbat expressa el seu desacord
- Pere Arpa torna a la cuina a l'històric restaurant Can Gelada
- Un hospital gironí empata entre els tres més ben valorats de Catalunya
- Quant cobra un fuster el 2025? Aquest és el sou mitjà i la demanda del sector
- “Sempre ho havia volgut fer!”: la Cursa de la Dona torna a ser multitudinària
- Les plantacions de marihuana, un llast ocult per al medi ambient gironí